ТОП-22 самых популярных автобрендов среди украинцев в сентябре 2024 года

Автосалон. Фото: point.autoua.net

Повышенная активность покупателей в августе 2024 года, вызванная так и не реализованной идеей правительства поднять сбор за первую регистрацию легковых автомобилей с 1 сентября, привела к прогнозируемому спаду спроса на авто в первый месяц осени. В результате объем продаж новых авто в Украине составил 5114 единиц, что на 36,6% меньше, чем в рекордном августе.

Об этом пишет AUTO.RIA.

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В таких условиях трудно делать конкретные выводы об предпочтениях автомобилистов, хотя общий тренд роста спроса на ряд традиционно популярных моделей остается.

Список наиболее успешных брендов на украинском рынке не претерпел значительных изменений, хотя объемы продаж уменьшались неравномерно. В сентябре ведущую позицию среди производителей снова заняла Toyota, которую активно преследовал Renault.

Наибольшие потери зафиксированы у Toyota. Однако значительная разница в продажах — 1185 легковых автомобилей в августе против 660 автомобилей Renault в том же месяце — позволила японской марке сохранить лидирующую позицию, несмотря на падение объемов продаж.

Среди участников верхней двадцатки рейтинга самых популярных брендов меньше потерь в продажах показал китайский Zeekr. В первый месяц осени дилеры реализовали всего на четыре электромобиля меньше, чем в конце лета.

ТОП-22 автобрендов в Украине в сентябре 2024 года

Toyota: 618 новых авто (-567 против августа); Renault: 498 (-162); BMW: 419 (-231); Skoda: 328 (-93); Volkswagen: 328 (-198); Hyundai: 226 (-126); Nissan: 197 (-207); Suzuki: 196 (-60); Mazda: 189 (-131); Mercedes-Benz: 165 (-101); BYD: 164 (-143); Citroen: 161 (-33); Audi: 159 (-87); Honda: 137 (-94); Kia: 131 (-149); Zeekr: 118 (-4); Lexus: 116 (-99); Peugeot: 105 (-92); Volvo: 95 (-47); Mitsubishi: 90 (-80); Land Rover: 71 (-39); MG: 71 (-23).

Ранее мы писали о самых доступных новых не китайских пикапах по цене до 1 500 000 грн в Украине в 2024 году. Также эксперты назвали модели Toyota с вечными двигателями.