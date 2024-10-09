Toyota Camry дев'ятого покоління приїхав в Україну — комплектації та ціни

Довгоочікуваний Toyota Camry нового покоління приїхав в Україну — яка ціна
Дев’ята генерація Toyota Camry, яка була вперше представлена в США восени 2023 року, офіційно стартує в Україні 24 жовтня 2024 року. Цей популярний седан отримав оновлення, які сподобаються автолюбителям.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Платформа та розміри
- Новий Camry побудований на тій же платформі (TNGA), що й попередня восьма генерація, тож колісна база залишилась незмінною — 2825 мм.
- Довжина автомобіля збільшилась до 4920 мм (+35 мм) завдяки новому, більш кутастому дизайну.
Двигун та трансмісія
- Для запуску в Україні запропонують версію з 2,5-літровим двигуном A25A-FKS потужністю 204 к.с. у парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач.
- У майбутньому у низці європейських країн буде доступна й гібридна версія з потужністю бензоелектричної установки 230 к.с.
В Україні нова Camry пропонуватиметься у двох основних комплектаціях: Comfort та Prestige. Вони матимуть однакові агрегати, однак відрізнятимуться зовнішнім декором, набором бортового обладнання та оздобленням інтер’єру.
Toyota Camry Comfort
- 17-дюймові легкосплавні колеса.
- Світлодіодні фари, ходові вогні та ПТФ.
- Електрорегульовані, обігріті зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання.
- Фотохромне внутрішнє дзеркало.
- 7-дюймовий цифровий щиток приладів.
- Мультимедійна система з 12,3-дюймовим сенсорним дисплеєм, підтримка Android Auto/Apple CarPlay.
- Тканинне оздоблення сидінь.
Ціна: від 1 433 520 грн (без урахування додаткової оплати за кольори).
Toyota Camry Prestige
- 18-дюймові колеса.
- Динамічні сигнали повороту.
- 12,3-дюймовий віртуальний щиток приладів.
- Шкіряне оброблення сидінь.
- Тонування вікон у задніх дверях.
- Іонізатор у системі клімат-контролю.
- Розширений набір електронних асистентів.
Ціна: від 1 629 540 грн.
Раніше ми писали, що Toyota розробляє новий потужний турбомотор. Також японський автогігант створив двигун внутрішнього згоряння, який поглинає вуглець.
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