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Довгоочікуваний Toyota Camry нового покоління приїхав в Україну — яка ціна

9 жовтня 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Toyota Camry дев'ятого покоління приїхав в Україну — комплектації та ціни
Toyota Camry 9 покоління. Фото: usnews.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Дев’ята генерація Toyota Camry, яка була вперше представлена в США восени 2023 року, офіційно стартує в Україні 24 жовтня 2024 року. Цей популярний седан отримав оновлення, які сподобаються автолюбителям.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Платформа та розміри

  • Новий Camry побудований на тій же платформі (TNGA), що й попередня восьма генерація, тож колісна база залишилась незмінною — 2825 мм.
  • Довжина автомобіля збільшилась до 4920 мм (+35 мм) завдяки новому, більш кутастому дизайну.

Двигун та трансмісія

  • Для запуску в Україні запропонують версію з 2,5-літровим двигуном A25A-FKS потужністю 204 к.с. у парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач.
  • У майбутньому у низці європейських країн буде доступна й гібридна версія з потужністю бензоелектричної установки 230 к.с.

В Україні нова Camry пропонуватиметься у двох основних комплектаціях: Comfort та Prestige. Вони матимуть однакові агрегати, однак відрізнятимуться зовнішнім декором, набором бортового обладнання та оздобленням інтер’єру.

Toyota Camry Comfort

  • 17-дюймові легкосплавні колеса.
  • Світлодіодні фари, ходові вогні та ПТФ.
  • Електрорегульовані, обігріті зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання.
  • Фотохромне внутрішнє дзеркало.
  • 7-дюймовий цифровий щиток приладів.
  • Мультимедійна система з 12,3-дюймовим сенсорним дисплеєм, підтримка Android Auto/Apple CarPlay.
  • Тканинне оздоблення сидінь.

Ціна: від 1 433 520 грн (без урахування додаткової оплати за кольори).

 

Довгоочікуваний Toyota Camry нового покоління приїхав в Україну — яка ціна - фото 1
Фото: usnews.com

Toyota Camry Prestige

  • 18-дюймові колеса.
  • Динамічні сигнали повороту.
  • 12,3-дюймовий віртуальний щиток приладів.
  • Шкіряне оброблення сидінь.
  • Тонування вікон у задніх дверях.
  • Іонізатор у системі клімат-контролю.
  • Розширений набір електронних асистентів.

Ціна: від 1 629 540 грн.

Раніше ми писали, що Toyota розробляє новий потужний турбомотор. Також японський автогігант створив двигун внутрішнього згоряння, який поглинає вуглець.

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