Toyota Camry дев'ятого покоління приїхав в Україну — комплектації та ціни

Toyota Camry 9 покоління. Фото: usnews.com

Дев’ята генерація Toyota Camry, яка була вперше представлена в США восени 2023 року, офіційно стартує в Україні 24 жовтня 2024 року. Цей популярний седан отримав оновлення, які сподобаються автолюбителям.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Платформа та розміри

Новий Camry побудований на тій же платформі (TNGA), що й попередня восьма генерація, тож колісна база залишилась незмінною — 2825 мм.

Довжина автомобіля збільшилась до 4920 мм (+35 мм) завдяки новому, більш кутастому дизайну.

Двигун та трансмісія

Для запуску в Україні запропонують версію з 2,5-літровим двигуном A25A-FKS потужністю 204 к.с. у парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач.

У майбутньому у низці європейських країн буде доступна й гібридна версія з потужністю бензоелектричної установки 230 к.с.

В Україні нова Camry пропонуватиметься у двох основних комплектаціях: Comfort та Prestige. Вони матимуть однакові агрегати, однак відрізнятимуться зовнішнім декором, набором бортового обладнання та оздобленням інтер’єру.

Toyota Camry Comfort

17-дюймові легкосплавні колеса.

Світлодіодні фари, ходові вогні та ПТФ.

Електрорегульовані, обігріті зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання.

Фотохромне внутрішнє дзеркало.

7-дюймовий цифровий щиток приладів.

Мультимедійна система з 12,3-дюймовим сенсорним дисплеєм, підтримка Android Auto/Apple CarPlay.

Тканинне оздоблення сидінь.

Ціна: від 1 433 520 грн (без урахування додаткової оплати за кольори).

Фото: usnews.com

Toyota Camry Prestige

18-дюймові колеса.

Динамічні сигнали повороту.

12,3-дюймовий віртуальний щиток приладів.

Шкіряне оброблення сидінь.

Тонування вікон у задніх дверях.

Іонізатор у системі клімат-контролю.

Розширений набір електронних асистентів.

Ціна: від 1 629 540 грн.

Раніше ми писали, що Toyota розробляє новий потужний турбомотор. Також японський автогігант створив двигун внутрішнього згоряння, який поглинає вуглець.