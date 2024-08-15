Новий турбомотор Toyota буде актуальним навіть після заборони бензину та дизелю

Спорткари Toyota. Фото: topspeed.com

Toyota залишається одним із небагатьох автовиробників, які твердо вірять у потенціал двигунів внутрішнього згоряння, віддаючи перевагу гібридам, а не повним електромобілям. Подейкують, що новий 2-літровий двигун Toyota з турбонаддувом, який наразі знаходиться у розробці, видаватиме 600 к.с. у своїй топовій перегоновій формі.

Про це повідомив Cars Coops.

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Що відомо про новий двигун

Дорожня версія 2-літрового мотора розвиватиме до 400 к.с. та 550 Нм крутного моменту. Також в розробці знаходиться менш потужний варіант на 300 к.с. та 400 Нм.

Перегоновий варіант агрегату вироблятиме до 600 к.с. На цей час достеменно невідомо, які перегонові та ралійні машини від Toyota Gazoo Racing могли б використовувати цю силову установку.

На які авто встановлять

Майбутній 2-літровий чотирициліндровий турбодвигун Toyota. Фото: Toyota

Можна передбачити, що вуличні версії двигуна ідеально підходять для спорткарів — майбутньої Toyota MR2 GRMN та Toyota Celica, чутки про відродження якої активно поширюються.

За неперевіреними даними, Toyota MR2 GRMN може випускатися в обмеженій кількості виключно для японського ринку. Компанія запропонує вибір між 8-ступеневою автоматичною та 6-ступеневою механічною коробкою передач, подібно до опцій, доступних у хетчбеках GR Corolla та GR Yaris.

Що каже Toyota

У травні 2024 року Toyota підтвердила розробку нових 1,5-літрових і 2-літрових двигунів в межах співпраці з Subaru та Mazda. Хоча автовиробник не надав жодних конкретних подробиць, він підкреслив, що нові двигуни будуть високоефективними, потужними, готовими до гібридної роботи та сумісними з альтернативним паливом.

Toyota заявила, що новий 2-літровий двигун з турбонаддувом перевершить аналогічний попередній 2,4-літровий, але при цьому буде меншим за розміром та економнішим.

Новий мотор відповідатиме суворим нормам щодо викидів, а сумісність з вуглецево-нейтральним паливом свідчить про те, що він може залишатися життєздатним навіть після заборони на традиційні бензинові та дизельні агрегати.

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