Новый турбомотор Toyota будет актуален даже после запрета бензина и дизеля

Спорткары Toyota. Фото: topspeed.com

Toyota остается одним из немногих автопроизводителей, твердо верящих в потенциал двигателей внутреннего сгорания, предпочитая гибриды, а не полные электромобили. Поговаривают, что новый 2-литровый двигатель Toyota с турбонаддувом, который находится в разработке, будет выдавать 600 л.с. в своей топовой гоночной форме.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Что известно о новом двигателе

Дорожная версия 2-литрового двигателя будет развивать до 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Также в разработке находится менее мощный вариант на 300 л.с. и 400 Нм.

Гоночный вариант агрегата будет производить до 600 л.с. В настоящее время неизвестно, какие гоночные и раллийные машины от Toyota Gazoo Racing могли бы использовать эту силовую установку.

На какие авто установят

Будущий 2-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель Toyota. Фото: Toyota

Можно предположить, что уличные версии двигателя идеально подходят для спорткаров — будущей Toyota MR2 GRMN и Toyota Celica, слухи о возрождении которой активно распространяются.

По непроверенным данным, Toyota MR2 GRMN может выпускаться в ограниченном количестве исключительно для японского рынка. Компания предложит выбор между 8-ступенчатой автоматической и 6-ступенчатой механической коробкой передач, подобно опциям, доступным в хэтчбеках GR Corolla и GR Yaris.

Что говорит Toyota

В мае 2024 года Toyota подтвердила разработку новых 1,5-литровых и 2-литровых двигателей в рамках сотрудничества с Subaru и Mazda. Хотя автопроизводитель не предоставил конкретных подробностей, он подчеркнул, что новые двигатели будут высокоэффективными, мощными, готовыми к гибридной работе и совместимыми с альтернативным топливом.

Toyota заявила, что новый 2-литровый двигатель с турбонаддувом превзойдет аналогичный предыдущий 2,4-литровый, но при этом будет меньше и экономнее.

Новый мотор будет соответствовать строгим нормам по выбросам, а совместимость с углеродно-нейтральным топливом свидетельствует о том, что он может оставаться жизнеспособным даже после запрета на традиционные бензиновые и дизельные агрегаты.

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