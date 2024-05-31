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Культовая модель Toyota оказалась под угрозой снятия с производства — причины

31 мая 2024 21:35
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Toyota может прекратить выпуск своей известной модели — почему так произошло
Toyota Supra. Фото: carexpert.com.au
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Знаменитый спорткар компании Toyota — культовая Supra — может перестать сходить с конвейера в 2026 году. Пока японская корпорация не знает, что делать с моделью после досадного решения коллег из BMW.

Об этом сообщил Focus.

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Почему возникли проблемы

Производство Toyota Supra началось еще в 1979 году, а действующее поколение спорткара — с 2019-го. Модель использует платформу и двигатели родстера BMW Z4. Оба автомобиля производят на заводе Magna Steyr в Австрии. Так как BMW решила свернуть выпуск Z4 в 2026 году, то Toyota остается без компонентов для Supra.

Вице-президент североамериканского филиала Toyota Дэйв Крайст заявил журналистам, что в настоящее время компания еще не определилась окончательно с будущим модели, и намекнул, что новый спорткар, если он восстановится после 2026 года, будет создаваться самостоятельно, без участия BMW.

Что может похоронить Supra

Спрос на Supra в последние годы снижается. Для сравнения, в 2022 году в США продали 4952 авто, в ЕС — 830, а в первом квартале 2024 года в Америке реализовали только 484 машины. При этом купе Toyota GR86 продается в четыре раза лучше.

Ранее эксперты назвали самые надежные годы выпуска Toyota Camry. Также мы писали о плюсах и минусах ежедневного вождения новой Toyota Corolla Cross.

Япония
спорткар
производство
автомобиль
авто

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