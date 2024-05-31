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Культова модель Toyota опинилася під загрозою зняття з виробництва — причини

31 травня 2024 21:35
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Toyota може припинити випуск своєї відомої моделі — чому так сталося
Toyota Supra. Фото: carexpert.com.au
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Знаменитий спорткар компанії Toyota — культова Supra — може перестати сходити з конвеєра у 2026 році. Поки японська корпорація не знає, що робити з моделлю після прикрого рішення колег з BMW.

Про це повідомив Focus.

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Чому виникли проблеми

Виробництво Toyota Supra почалося ще в 1979 році, а чинне покоління спорткара — з 2019-го. Модель використовує платформу та двигуни родстера BMW Z4. Обидва автомобілі виготовляють на заводі Magna Steyr в Австрії. Позаяк BMW вирішила згорнути виробництва Z4 у 2026 році, то Toyota залишається без компонентів для Supra.

Віцепрезидент північноамериканського філіалу Toyota Дейв Крайст заявив журналістам, що наразі компанія ще не визначилася остаточно з майбутнім моделі та натякнув, що новий спорткар, якщо його буде відновлено після 2026 року, створюватимуть самотужки, без участі BMW.

Що може поховати Supra

Попит на Supra в останні роки знижується. Для порівняння, у 2022 році в США продали 4952 авто, в ЄС — 830, а в першому кварталі 2024 року в Америці реалізували лише 484 машини. При цьому купе Toyota GR86 продається в чотири рази краще.

Раніше експерти назвали найнадійніші роки випуску Toyota Camry. Також ми писали про плюси та мінуси щоденного водіння нової Toyota Corolla Cross.

Японія
спорткар
виробництво
автомобіль
авто

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