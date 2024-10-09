Toyota Camry девятого поколения приехал в Украину — комплектации и цены.

Toyota Camry 9 поколения. Фото: usnews.com

Девятая генерация Toyota Camry, впервые представленная в США осенью 2023 года, официально стартует в Украине 24 октября 2024 года. Этот популярный седан получил обновления, которые понравятся автолюбителям.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Платформа и размеры

Новый Camry построен на той же платформе (TNGA), что и предыдущая восьмая генерация, поэтому колесная база осталась неизменной — 2825 мм.

Длина автомобиля увеличилась до 4920 мм (+35 мм) благодаря новому, более угловатому дизайну.

Двигатель и трансмиссия

Для запуска в Украине будет предложена версия с 2,5-литровым двигателем A25A-FKS мощностью 204 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В будущем в ряде европейских стран будет доступна и гибридная версия с мощностью бензоэлектрической установки 230 л.с.

В Украине новая Camry предлагается в двух основных комплектациях: Comfort и Prestige. Они имеют одинаковые агрегаты, однако отличаются внешним декором, набором бортового оборудования и отделкой интерьера.

Toyota Camry Comfort

17-дюймовые легкосплавные колеса.

Светодиодные фары, ходовые огни и ПТФ.

Электрорегулируемые, обогретые наружные зеркала с функцией автоматической сборки.

Фотохромное внутреннее зеркало.

7-дюймовый цифровой приборный щиток.

Мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержка Android Auto/Apple CarPlay.

Тканевая отделка сидений.

Цена: от 1 433 520 грн (без учета дополнительной оплаты за цвета).

Фото: usnews.com

Toyota Camry Prestige

18-дюймовые колеса.

Динамические сигналы поворота.

12,3-дюймовый виртуальный приборный щиток.

Кожаная отделка сидений.

Тонирование окон в задней двери.

Ионизатор в системе климат-контроля.

Расширенный набор электронных помощников.

Цена: от 1 629 540 грн.

Ранее мы писали, что Toyota разрабатывает новый мощный турбомотор. Также японский автогигант создал двигатель внутреннего сгорания, поглощающий углерод.