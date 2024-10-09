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Долгожданный Toyota Camry нового поколения приехал в Украину — сколько стоит

9 октября 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Toyota Camry девятого поколения приехал в Украину — комплектации и цены.
Toyota Camry 9 поколения. Фото: usnews.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Девятая генерация Toyota Camry, впервые представленная в США осенью 2023 года, официально стартует в Украине 24 октября 2024 года. Этот популярный седан получил обновления, которые понравятся автолюбителям.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Платформа и размеры

  • Новый Camry построен на той же платформе (TNGA), что и предыдущая восьмая генерация, поэтому колесная база осталась неизменной — 2825 мм.
  • Длина автомобиля увеличилась до 4920 мм (+35 мм) благодаря новому, более угловатому дизайну.

Двигатель и трансмиссия

  • Для запуска в Украине будет предложена версия с 2,5-литровым двигателем A25A-FKS мощностью 204 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
  • В будущем в ряде европейских стран будет доступна и гибридная версия с мощностью бензоэлектрической установки 230 л.с.

В Украине новая Camry предлагается в двух основных комплектациях: Comfort и Prestige. Они имеют одинаковые агрегаты, однако отличаются внешним декором, набором бортового оборудования и отделкой интерьера.

Toyota Camry Comfort

  • 17-дюймовые легкосплавные колеса.
  • Светодиодные фары, ходовые огни и ПТФ.
  • Электрорегулируемые, обогретые наружные зеркала с функцией автоматической сборки.
  • Фотохромное внутреннее зеркало.
  • 7-дюймовый цифровой приборный щиток.
  • Мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержка Android Auto/Apple CarPlay.
  • Тканевая отделка сидений.

Цена: от 1 433 520 грн (без учета дополнительной оплаты за цвета).

 

Долгожданный Toyota Camry нового поколения приехал в Украину - какая цена - фото 1
Фото: usnews.com

Toyota Camry Prestige

  • 18-дюймовые колеса.
  • Динамические сигналы поворота.
  • 12,3-дюймовый виртуальный приборный щиток.
  • Кожаная отделка сидений.
  • Тонирование окон в задней двери.
  • Ионизатор в системе климат-контроля.
  • Расширенный набор электронных помощников.

Цена: от 1 629 540 грн.

Ранее мы писали, что Toyota разрабатывает новый мощный турбомотор. Также японский автогигант создал двигатель внутреннего сгорания, поглощающий углерод.

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