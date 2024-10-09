Toyota Camry девятого поколения приехал в Украину — комплектации и цены.

Долгожданный Toyota Camry нового поколения приехал в Украину — сколько стоит
Девятая генерация Toyota Camry, впервые представленная в США осенью 2023 года, официально стартует в Украине 24 октября 2024 года. Этот популярный седан получил обновления, которые понравятся автолюбителям.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Платформа и размеры
- Новый Camry построен на той же платформе (TNGA), что и предыдущая восьмая генерация, поэтому колесная база осталась неизменной — 2825 мм.
- Длина автомобиля увеличилась до 4920 мм (+35 мм) благодаря новому, более угловатому дизайну.
Двигатель и трансмиссия
- Для запуска в Украине будет предложена версия с 2,5-литровым двигателем A25A-FKS мощностью 204 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
- В будущем в ряде европейских стран будет доступна и гибридная версия с мощностью бензоэлектрической установки 230 л.с.
В Украине новая Camry предлагается в двух основных комплектациях: Comfort и Prestige. Они имеют одинаковые агрегаты, однако отличаются внешним декором, набором бортового оборудования и отделкой интерьера.
Toyota Camry Comfort
- 17-дюймовые легкосплавные колеса.
- Светодиодные фары, ходовые огни и ПТФ.
- Электрорегулируемые, обогретые наружные зеркала с функцией автоматической сборки.
- Фотохромное внутреннее зеркало.
- 7-дюймовый цифровой приборный щиток.
- Мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержка Android Auto/Apple CarPlay.
- Тканевая отделка сидений.
Цена: от 1 433 520 грн (без учета дополнительной оплаты за цвета).
Toyota Camry Prestige
- 18-дюймовые колеса.
- Динамические сигналы поворота.
- 12,3-дюймовый виртуальный приборный щиток.
- Кожаная отделка сидений.
- Тонирование окон в задней двери.
- Ионизатор в системе климат-контроля.
- Расширенный набор электронных помощников.
Цена: от 1 629 540 грн.
Ранее мы писали, что Toyota разрабатывает новый мощный турбомотор. Также японский автогигант создал двигатель внутреннего сгорания, поглощающий углерод.
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