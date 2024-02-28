Toyota создает новый углеродно-отрицательный двигатель внутреннего сгорания.

Новый двигатель протестировали на GR Corolla. Фото: carbuzz.com

Toyota протестировала систему воздушных фильтров на водородном двигателе, установленном на прототипе GR Corolla. Агрегат способен улавливать углекислый газ из атмосферы, но до его серийного производства еще далеко.

Об этом сообщил Motor1.

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Система фильтров работает, улавливая углекислый газ, который затем выделяется в жидкость, используя собственное тепло двигателя, и не требует дополнительной энергии.

Фото: carexpert.com.au

К сожалению, пока фильтр собирает слишком мало углерода, чтобы компенсировать среднестатистический бензиновый двигатель и требует постоянной замены.

Гоночный автомобиль отфильтровал лишь около 20 граммов углекислого газа за 20 кругов, что не так уж много. Для сравнения, бензиновый автомобиль может выбрасывать около 8900 граммов CO2 на каждые 4 л топлива.

Перспективы ДВС

В начале этого месяца председатель правления Акио Тойода объявил о проекте по разработке нового двигателя ДВС в то время, когда конкуренты вкладывают все средства в электромобили на аккумуляторах. Японский автопроизводитель пропагандирует более широкий подход к достижению углеродной нейтральности.

Фото: carbuzz.com

Toyota считает, что бензиновые двигатели, гибриды и транспортные средства на топливных элементах будут существовать и дальше. Компания работает над водородными двигателями, которые являются почти углеродно-нейтральными. Добавление фильтра к такому двигателю сделает его углеродно-отрицательным. Toyota утверждает, что данная технология может работать и на бензиновых двигателях.

Раньше мы писали, почему Toyota продолжает выпускать в первую очередь гибридные авто, а не спешит производить много полностью электрических машин. Также сообщалось, что Toyota выпустит батареи с запасом хода 1200 км для электрокаров уже в 2027 году.