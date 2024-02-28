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Toyota создала двигатель внутреннего сгорания, который поглощает углерод

28 февраля 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Toyota создает новый углеродно-отрицательный двигатель внутреннего сгорания.
Новый двигатель протестировали на GR Corolla. Фото: carbuzz.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Toyota протестировала систему воздушных фильтров на водородном двигателе, установленном на прототипе GR Corolla. Агрегат способен улавливать углекислый газ из атмосферы, но до его серийного производства еще далеко.

Об этом сообщил Motor1.

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Как работает двигатель

Система фильтров работает, улавливая углекислый газ, который затем выделяется в жидкость, используя собственное тепло двигателя, и не требует дополнительной энергии.

Toyota создает углеродно-отрицательный двигатель - как работает, когда появится на авто - фото 1
Фото: carexpert.com.au

К сожалению, пока фильтр собирает слишком мало углерода, чтобы компенсировать среднестатистический бензиновый двигатель и требует постоянной замены.

Гоночный автомобиль отфильтровал лишь около 20 граммов углекислого газа за 20 кругов, что не так уж много. Для сравнения, бензиновый автомобиль может выбрасывать около 8900 граммов CO2 на каждые 4 л топлива.

Перспективы ДВС

В начале этого месяца председатель правления Акио Тойода объявил о проекте по разработке нового двигателя ДВС в то время, когда конкуренты вкладывают все средства в электромобили на аккумуляторах. Японский автопроизводитель пропагандирует более широкий подход к достижению углеродной нейтральности.

Toyota создает углеродно-отрицательный двигатель - как работает, когда появится на авто - фото 2
Фото: carbuzz.com

Toyota считает, что бензиновые двигатели, гибриды и транспортные средства на топливных элементах будут существовать и дальше. Компания работает над водородными двигателями, которые являются почти углеродно-нейтральными. Добавление фильтра к такому двигателю сделает его углеродно-отрицательным. Toyota утверждает, что данная технология может работать и на бензиновых двигателях.

Раньше мы писали, почему Toyota продолжает выпускать в первую очередь гибридные авто, а не спешит производить много полностью электрических машин. Также сообщалось, что Toyota выпустит батареи с запасом хода 1200 км для электрокаров уже в 2027 году.

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