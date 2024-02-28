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Toyota створила двигун внутрішнього згоряння, який поглинає вуглець

28 лютого 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Toyota створює новий вуглецево негативний двигун внутрішнього згоряння — подробиці
Новий двигун протестували на GR Corolla. Фото: carbuzz.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Toyota протестувала систему повітряних фільтрів на водневому двигуні, встановленому на прототипі GR Corolla. Агрегат здатний вловлювати вуглекислий газ з атмосфери, але до його серійного виробництва ще далеко.

Про це повідомив Motor1.

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Як працює двигун

Система фільтрів працює, вловлюючи вуглекислий газ, який потім виділяється в рідину, використовуючи власне тепло двигуна, і не потребує додаткової енергії.

Toyota створює вуглецево негативний двигун — як працює, коли з'явиться на авто - фото 1
Фото: carexpert.com.au

На жаль, поки що фільтр збирає занадто мало вуглецю, щоб компенсувати середньостатистичний бензиновий двигун, і потребує постійної заміни.

Гоночний автомобіль відфільтрував лише близько 20 грамів вуглекислого газу за 20 кіл, що не так вже й багато. Для порівняння, бензиновий автомобіль може викидати майже 8900 грамів CO2 на кожні 4 л палива.

Перспективи ДВЗ

На початку цього місяця голова правління Акіо Тойода оголосив про проєкт з розробки нового двигуна ДВЗ в той час, коли конкуренти вкладають усі кошти в електромобілі на акумуляторах. Японський автовиробник пропагує ширший підхід до досягнення вуглецевої нейтральності.

Toyota створює вуглецево негативний двигун — як працює, коли з'явиться на авто - фото 2
Фото: carbuzz.com

Toyota вважає, що бензинові двигуни, гібриди та транспортні засоби на паливних елементах будуть існувати й надалі. Компанія працює над водневими двигунами, які є майже вуглецево-нейтральними. Додавання фільтра до такого двигуна зробить його вуглецево-негативним. Toyota стверджує, що ця технологія може працювати й на бензинових двигунах.

Раніше ми писали, чому Toyota продовжує випускати насамперед гібридні авто, а не спішить виробляти багато повністю електричних машин. Також повідомлялося, що Toyota випустить батареї з запасом ходу 1200 км для електрокарів вже у 2027 році.

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