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Смерть седанов преувеличена — ежедневно Toyota продает более 833 автомобилей Camry

10 октября 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Ежедневно Toyota продает более 833 автомобилей Camry — впечатляющий отчет
2024 г. Toyota Camry. Фото: caranddriver.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

На днях Toyota обнародовала результаты продаж авто за третий квартал 2024 года в США, где модели компании продолжают занимать высокие места в чартах. Главный прирост обеспечили три хита бренда — Camry, Corolla и RAV4.

Об этом сообщил Motor1.

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Toyota Camry

Семейный седан продемонстрировал рост на 1,7% в сентябре с продажами 22 934 автомобилей. В общей сложности, за период с начала года до сентября, Toyota реализовала 227 576 Camry, что на 4,4% больше по сравнению с прошлым годом.

Это означает, что компания продавала более 833 экземпляров в день, а если учесть только рабочие дни, эта цифра может быть еще выше.

Toyota Corolla

Модель также показывает положительные результаты, возрастая на 6,9% в сентябре с объемом 177 092 автомобилей. В среднем за день Toyota продавала 648,6 Corolla.

В отличие от Camry, Corolla доступна не только в виде седана, но также как хэтчбек и универсал.

Toyota RAV4

Компактный кроссовер Toyota стал настоящим хитом, достигнув 350 331 единиц продаж с начала года, что составляет значительный рост на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это означает, что в среднем Toyota ежедневно реализовала 1283 RAV4.

Неудивительно, ведь он сочетает в себе как преимущества внедорожников — полный привод и повышенную грузоподъемность, так и седанов — маневренность и небольшие расходы топлива.

Эти три модели продолжают удерживать мощные позиции на автомобильном рынке, что помогает Toyota уже четвертый год подряд остается крупнейшим автопроизводителем в мире. В прошлом году компания продала 9 483 137 автомобилей, а ее люксовый бренд Lexus показал стремительный рост, реализовав 824 258 единиц — на 132% больше, чем в 2022 году.

Напомним, украинцы в сентябре 2024 года купили 618 новых автомобилей Toyota. Несмотря на падение реализации на 567 авто по сравнению с августом, японский бренд продолжает уверенно возглавлять ТОП-20 самых продаваемых автомобилей в Украине. Также мы писали, о шести самых надежных моделях Toyota, которые без проблем преодолеют более 800 000 км пробега.

США авто автомобиль продажа авто Toyota

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