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Самые дешевые новые полноприводные авто в Украине в 2024 году

11 октября 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Новые авто с полным приводом в Украине до 1 000 000 грн — три самые интересные модели
Полноприводные автомобили. Фото: outmotorsports.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Несмотря на стойкое убеждение, что полный привод автомобиля не нужен, ведь большинство водителей двигается в обычных условиях, этот сегмент продолжает быть популярен в Украине. Многие потребители сознательно выбирают эту опцию, или привыкли к ней благодаря своим предыдущим авто.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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  • Водители имеют реальную необходимость в дополнительной сцепке с дорогой (например, жители регионов с плохими дорогами или зимними условиями).
  • Автовладельцы довольны предыдущими автомобилями с этой функцией и хотят продолжить использовать полный привод на новой машине.
  • Покупатели готовы инвестировать немного больше в автомобиль, потенциально имеющий более широкий функционал и возможности.

Предложения на украинском рынке

Эксперты отмечают, что в течение следующих лет количество автомобилей с полным приводом на украинском рынке, по меньшей мере, не сократится. Ведь многие новые электрические модели, которые скоро появятся в автосалонах, также будут иметь версии с ПП.

Это свидетельствует о том, что авто с этой технологией находят все больше поклонников. Тем более на украинском рынке уже продаются доступные полноприводные модели по цене до 1 000 000 грн.

1. Suzuki Jimny

Самые дешевые новые полноприводные авто в Украине в 2024 году - фото 1
Фото: drive.com.au
  • Цена: от 937 000 грн
  • Двигатель: 1,5i (102 л.с.)

2. Renault Duster

Самые дешевые новые полноприводные авто в Украине в 2024 году - фото 2
Фото: motor1.com
  • Цена: от 945 400 грн
  • Двигатель: 1,5d (110 л.с.)

3. Suzuki Vitara

Самые дешевые новые полноприводные авто в Украине в 2024 году - фото 3
Фото: topgear.com
  • Цена: от 980 000 грн
  • Двигатель: 1,6i (117 л.с.)

Ранее эксперты назвали пять надежных автомобилей, цены на которые значительно упадут в 2025 году. Также мы писали о трех самых выгодных плагин-гибридах с электрическим запасом хода более 130 км.

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