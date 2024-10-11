Новые авто с полным приводом в Украине до 1 000 000 грн — три самые интересные модели

Полноприводные автомобили. Фото: outmotorsports.com

Несмотря на стойкое убеждение, что полный привод автомобиля не нужен, ведь большинство водителей двигается в обычных условиях, этот сегмент продолжает быть популярен в Украине. Многие потребители сознательно выбирают эту опцию, или привыкли к ней благодаря своим предыдущим авто.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Водители имеют реальную необходимость в дополнительной сцепке с дорогой (например, жители регионов с плохими дорогами или зимними условиями).

Автовладельцы довольны предыдущими автомобилями с этой функцией и хотят продолжить использовать полный привод на новой машине.

Покупатели готовы инвестировать немного больше в автомобиль, потенциально имеющий более широкий функционал и возможности.

Предложения на украинском рынке

Эксперты отмечают, что в течение следующих лет количество автомобилей с полным приводом на украинском рынке, по меньшей мере, не сократится. Ведь многие новые электрические модели, которые скоро появятся в автосалонах, также будут иметь версии с ПП.

Это свидетельствует о том, что авто с этой технологией находят все больше поклонников. Тем более на украинском рынке уже продаются доступные полноприводные модели по цене до 1 000 000 грн.

1. Suzuki Jimny

Фото: drive.com.au

Цена: от 937 000 грн

от 937 000 грн Двигатель: 1,5i (102 л.с.)

2. Renault Duster

Фото: motor1.com

Цена: от 945 400 грн

от 945 400 грн Двигатель: 1,5d (110 л.с.)

3. Suzuki Vitara

Фото: topgear.com

Цена: от 980 000 грн

от 980 000 грн Двигатель: 1,6i (117 л.с.)

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