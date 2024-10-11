Новые авто с полным приводом в Украине до 1 000 000 грн — три самые интересные модели

Самые дешевые новые полноприводные авто в Украине в 2024 году
Несмотря на стойкое убеждение, что полный привод автомобиля не нужен, ведь большинство водителей двигается в обычных условиях, этот сегмент продолжает быть популярен в Украине. Многие потребители сознательно выбирают эту опцию, или привыкли к ней благодаря своим предыдущим авто.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Почему выбирают полный повод
- Водители имеют реальную необходимость в дополнительной сцепке с дорогой (например, жители регионов с плохими дорогами или зимними условиями).
- Автовладельцы довольны предыдущими автомобилями с этой функцией и хотят продолжить использовать полный привод на новой машине.
- Покупатели готовы инвестировать немного больше в автомобиль, потенциально имеющий более широкий функционал и возможности.
Предложения на украинском рынке
Эксперты отмечают, что в течение следующих лет количество автомобилей с полным приводом на украинском рынке, по меньшей мере, не сократится. Ведь многие новые электрические модели, которые скоро появятся в автосалонах, также будут иметь версии с ПП.
Это свидетельствует о том, что авто с этой технологией находят все больше поклонников. Тем более на украинском рынке уже продаются доступные полноприводные модели по цене до 1 000 000 грн.
1. Suzuki Jimny
- Цена: от 937 000 грн
- Двигатель: 1,5i (102 л.с.)
2. Renault Duster
- Цена: от 945 400 грн
- Двигатель: 1,5d (110 л.с.)
3. Suzuki Vitara
- Цена: от 980 000 грн
- Двигатель: 1,6i (117 л.с.)
Ранее эксперты назвали пять надежных автомобилей, цены на которые значительно упадут в 2025 году. Также мы писали о трех самых выгодных плагин-гибридах с электрическим запасом хода более 130 км.
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