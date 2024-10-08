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Пять надежных автомобилей, цены на которые значительно упадут в 2025 году

8 октября 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Эксперты назвали пять надежных авто, значительно подешевеющих в 2025 году
Ford Mustang Mach-E. Фото: topgear.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

С появлением новых моделей машин, резким ростом количества электромобилей (EV) и увеличением ассортимента в мире наблюдается падение цен на популярные автомобили. Эксперты CarEdge прогнозируют, что цены даже на новые автомобили снизятся на 3-5% к концу 2025 года, поэтому, возможно, стоит немного подождать.

GOBankingRates рекомендует в 2025 году обратить внимание на пять доступных и надежных автомобилей.

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Toyota Camry

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Фото: infocar.ua

Авто для ищущих надежный, долговечный и простой седан. В связи с тем, что Toyota выпускает более новые модели, старшие версии Camry могут стать доступнее.

Ford Mustang Mach-E

Пять надежных автомобилей, цены на которые значительно упадут в 2025 году - фото 2
Фото: infocar.ua

Все больше производителей выпускают бюджетные электромобили, поэтому, естественно, некоторые текущие модели станут доступнее. Цены на Mustang Mach-E в начале этого года уже снижались, а волна новых, более дешевых электромобилей от Ford и других автопроизводителей сделает более старые модели электрокаров, даже такие популярные как Mach-E, доступнее.

Chevrolet Bolt

Пять надежных автомобилей, цены на которые значительно упадут в 2025 году - фото 3
Фото: infocar.ua

Цена Chevrolet Bolt, одного из первых доступных электромобилей, также может значительно снизиться в следующем году. Ведь конкуренты — Tesla, Hyundai и Kia — выпускают собственные недорогие электрические варианты. В частности, модели Bolt 2022 и 2023 годов могут предложить фантастическую цену, так как они начинают заполнять рынок подержанных автомобилей.

Nissan Leaf

Пять надежных автомобилей, цены на которые значительно упадут в 2025 году - фото 4
Фото: infocar.ua

С прогрессом в технологии аккумуляторов и ростом конкуренции со стороны новых электромобилей старые модели Leaf, скорее всего, станут еще гораздо доступнее.

Kia Forte

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Фото: caranddriver.com

Kia продвигается вперед с новыми дизайнами и функциями в последних итерациях, поэтому модель 2024 уже включена в список самых дешевых автомобилей Kelley Blue Book 2025.

Ранее эксперты назвали лучшие седаны для старших водителей в 2024 году. Также мы писали о компактных кроссоверах с высокой экономией топлива в 2024 году.

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