Эксперты назвали пять надежных авто, значительно подешевеющих в 2025 году

Ford Mustang Mach-E. Фото: topgear.com

С появлением новых моделей машин, резким ростом количества электромобилей (EV) и увеличением ассортимента в мире наблюдается падение цен на популярные автомобили. Эксперты CarEdge прогнозируют, что цены даже на новые автомобили снизятся на 3-5% к концу 2025 года, поэтому, возможно, стоит немного подождать.

GOBankingRates рекомендует в 2025 году обратить внимание на пять доступных и надежных автомобилей.

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Toyota Camry

Фото: infocar.ua

Авто для ищущих надежный, долговечный и простой седан. В связи с тем, что Toyota выпускает более новые модели, старшие версии Camry могут стать доступнее.

Ford Mustang Mach-E

Фото: infocar.ua

Все больше производителей выпускают бюджетные электромобили, поэтому, естественно, некоторые текущие модели станут доступнее. Цены на Mustang Mach-E в начале этого года уже снижались, а волна новых, более дешевых электромобилей от Ford и других автопроизводителей сделает более старые модели электрокаров, даже такие популярные как Mach-E, доступнее.

Chevrolet Bolt

Фото: infocar.ua

Цена Chevrolet Bolt, одного из первых доступных электромобилей, также может значительно снизиться в следующем году. Ведь конкуренты — Tesla, Hyundai и Kia — выпускают собственные недорогие электрические варианты. В частности, модели Bolt 2022 и 2023 годов могут предложить фантастическую цену, так как они начинают заполнять рынок подержанных автомобилей.

Nissan Leaf

Фото: infocar.ua

С прогрессом в технологии аккумуляторов и ростом конкуренции со стороны новых электромобилей старые модели Leaf, скорее всего, станут еще гораздо доступнее.

Kia Forte

Фото: caranddriver.com

Kia продвигается вперед с новыми дизайнами и функциями в последних итерациях, поэтому модель 2024 уже включена в список самых дешевых автомобилей Kelley Blue Book 2025.

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