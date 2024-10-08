Експерти назвали п'ять надійних авто, які значно подешевшають у 2025 році

Ford Mustang Mach-E. Фото: topgear.com

З появою нових моделей машин, різким зростанням кількості електромобілів (EV) та збільшенням асортименту у світі спостерігається падіння цін на популярні автомобілі. Експерти CarEdge прогнозують, що ціни навіть на нові автомобілі знизяться на 3-5% до кінця 2025 року, тому, можливо, варто трохи почекати.

GOBankingRates рекомендує у 2025 році звернути увагу на ці п'ять доступних та надійних автомобілів.

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Toyota Camry

Фото: infocar.ua

Авто для тих, хто шукає надійний, довговічний та простий седан. У зв’язку з тим, що Toyota випускає новіші моделі, старіші версії Camry можуть стати доступнішими.

Ford Mustang Mach-E

Фото: infocar.ua

Все більше виробників випускають бюджетні електромобілі, тому природно, що деякі поточні моделі стануть доступнішими. Ціни на Mustang Mach-E на початку цього року вже знижувалися, а хвиля нових, дешевших електромобілів від Ford та інших автовиробників зробить старіші моделі електрокарів, навіть такі популярні, як Mach-E, доступнішими.

Chevrolet Bolt

Фото: infocar.ua

Ціна Chevrolet Bolt, одного з перших доступних електромобілів, також може значно знизитися наступного року. Адже конкуренти — Tesla, Hyundai та Kia — випускають власні недорогі електричні варіанти. Зокрема, моделі Bolt 2022 та 2023 років можуть запропонувати фантастичну вартість, позаяк вони починають заповнювати ринок вживаних автомобілів.

Nissan Leaf

Фото: infocar.ua

З прогресом у технології акумуляторів та зростанням конкуренції з боку нових електромобілів старі моделі Leaf, швидше за все, стануть ще набагато доступнішими.

Kia Forte

Фото: caranddriver.com

Kia просувається вперед із новими дизайнами та функціями в останніх ітераціях, тому модель 2024 року вже включена в список найдешевших автомобілів Kelley Blue Book 2025.

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