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П'ять надійних автомобілів, ціни на які значно впадуть у 2025 році

8 жовтня 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Експерти назвали п'ять надійних авто, які значно подешевшають у 2025 році
Ford Mustang Mach-E. Фото: topgear.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

З появою нових моделей машин, різким зростанням кількості електромобілів (EV) та збільшенням асортименту у світі спостерігається падіння цін на популярні автомобілі. Експерти CarEdge прогнозують, що ціни навіть на нові автомобілі знизяться на 3-5% до кінця 2025 року, тому, можливо, варто трохи почекати.

GOBankingRates рекомендує у 2025 році звернути увагу на ці п'ять доступних та надійних автомобілів.

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Toyota Camry

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Фото: infocar.ua

Авто для тих, хто шукає надійний, довговічний та простий седан. У зв’язку з тим, що Toyota випускає новіші моделі, старіші версії Camry можуть стати доступнішими.

Ford Mustang Mach-E

П'ять надійних автомобілів, ціни на які значно впадуть у 2025 році - фото 2
Фото: infocar.ua

Все більше виробників випускають бюджетні електромобілі, тому природно, що деякі поточні моделі стануть доступнішими. Ціни на Mustang Mach-E на початку цього року вже знижувалися, а хвиля нових, дешевших електромобілів від Ford та інших автовиробників зробить старіші моделі електрокарів, навіть такі популярні, як Mach-E, доступнішими.

Chevrolet Bolt

П'ять надійних автомобілів, ціни на які значно впадуть у 2025 році - фото 3
Фото: infocar.ua

Ціна Chevrolet Bolt, одного з перших доступних електромобілів, також може значно знизитися наступного року. Адже конкуренти — Tesla, Hyundai та Kia — випускають власні недорогі електричні варіанти. Зокрема, моделі Bolt 2022 та 2023 років можуть запропонувати фантастичну вартість, позаяк вони починають заповнювати ринок вживаних автомобілів.

Nissan Leaf

П'ять надійних автомобілів, ціни на які значно впадуть у 2025 році - фото 4
Фото: infocar.ua

З прогресом у технології акумуляторів та зростанням конкуренції з боку нових електромобілів старі моделі Leaf, швидше за все, стануть ще набагато доступнішими.

Kia Forte

П'ять надійних автомобілів, ціни на які значно впадуть у 2025 році - фото 5
Фото: caranddriver.com

Kia просувається вперед із новими дизайнами та функціями в останніх ітераціях, тому модель 2024 року вже включена в список найдешевших автомобілів Kelley Blue Book 2025.

Раніше експерти назвали найкращі седани для водіїв старшого віку у 2024 році. Також ми писали про компактні кросовери з найвищою економією палива у 2024 році.

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19:10 Байден скасував поїздку у Німеччину на засідання "Рамштайну" — названо причини

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