Нові авто з повним приводом в Україні до 1 000 000 грн — три найцікавіші моделі

Повнопривідні авто. Фото: outmotorsports.com

Попри стійке переконання, що повний привід автомобіля не потрібен, адже більшість водіїв рухається у звичайних умовах, цей сегмент продовжує бути популярним в Україні. Багато споживачів свідомо обирають цю опцію, або ж звикли до неї завдяки своїм попереднім авто.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Водії мають реальну необхідність у додатковому зчепленні з дорогою (наприклад, жителі регіонів з поганими дорогами чи зимовими умовами).

Автовласники задоволені попередніми автомобілями з цією функцією, та хочуть продовжити використовувати повним приводом у новій машині.

Покупці готові інвестувати трохи більше в автомобіль, що потенційно має ширший функціонал та можливості.

Пропозиції на українському ринку

Експерти зазначають, що протягом наступних років кількість автомобілів з повним приводом на українському ринку щонайменше не скоротиться. Адже багато нових електричних моделей, які скоро з'являться в автосалонах, також матимуть версії з ПП.

Це свідчить про те, що авто з цією технологією знаходять все більше прихильників. Щобільше на українському ринку вже продаються доступніші повнопривідні моделі за ціною до 1 000 000 грн.

1. Suzuki Jimny

Фото: drive.com.au

Ціна: від 937 000 грн

від 937 000 грн Двигун: 1,5i (102 к.с.)

2. Renault Duster

Фото: motor1.com

Ціна: від 945 400 грн

від 945 400 грн Двигун: 1,5d (110 к.с.)

3. Suzuki Vitara

Фото: topgear.com

Ціна: від 980 000 грн

від 980 000 грн Двигун: 1,6i (117 к.с.)

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