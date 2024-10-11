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Найдешевші нові повнопривідні авто в Україні у 2024 році

11 жовтня 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Нові авто з повним приводом в Україні до 1 000 000 грн — три найцікавіші моделі
Повнопривідні авто. Фото: outmotorsports.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Попри стійке переконання, що повний привід автомобіля не потрібен, адже більшість водіїв рухається у звичайних умовах, цей сегмент продовжує бути популярним в Україні. Багато споживачів свідомо обирають цю опцію, або ж звикли до неї завдяки своїм попереднім авто.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Чому обирають повний привід

  • Водії мають реальну необхідність у додатковому зчепленні з дорогою (наприклад, жителі регіонів з поганими дорогами чи зимовими умовами).
  • Автовласники задоволені попередніми автомобілями з цією функцією, та хочуть продовжити використовувати повним приводом у новій машині.
  • Покупці готові інвестувати трохи більше в автомобіль, що потенційно має ширший функціонал та можливості.

Пропозиції на українському ринку

Експерти зазначають, що протягом наступних років кількість автомобілів з повним приводом на українському ринку щонайменше не скоротиться. Адже багато нових електричних моделей, які скоро з'являться в автосалонах, також матимуть версії з ПП.

Це свідчить про те, що авто з цією технологією знаходять все більше прихильників. Щобільше на українському ринку вже продаються доступніші повнопривідні моделі за ціною до 1 000 000 грн.

1. Suzuki Jimny

Найдешевші нові повнопривідні авто в Україні у 2024 році - фото 1
Фото: drive.com.au
  • Ціна: від 937 000 грн
  • Двигун: 1,5i (102 к.с.)

2. Renault Duster

Найдешевші нові повнопривідні авто в Україні у 2024 році - фото 2
Фото: motor1.com
  • Ціна: від 945 400 грн
  • Двигун: 1,5d (110 к.с.)

3. Suzuki Vitara

Найдешевші нові повнопривідні авто в Україні у 2024 році - фото 3
Фото: topgear.com
  • Ціна: від 980 000 грн
  • Двигун: 1,6i (117 к.с.)

Раніше експерти назвали п'ять надійних автомобілів, ціни на які значно впадуть у 2025 році. Також ми писали про три найвигідніші плагін-гібриди з електричним запасом ходу понад 130 км.

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