Чому варто відмовитися від повнопривідного позашляховика — 10 вагомих причин

Позашляховик. Фото: motortrend.com

Рішення придбати повнопривідний позашляховик має свої плюси та мінуси. Іноді компактніший автомобіль або традиційний седан можуть виявитися кращим варіантом на щодень, пропонуючи вам економію, зручність та екологічність.

Ось десять важливих причин, чому варто уважно розглянути альтернативи.

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1. Витрати на паливо

Повнопривідні позашляховики зазвичай мають потужніші двигуни та важчі конструкції, що призводить до підвищеного споживання пального. Це може стати значним тягарем на вашому бюджеті, особливо в умовах зростання цін на пальне. Для тих, хто користується автомобілем переважно в міських умовах, ефективніші варіанти можуть виявитися більш економічними.

2. Вартість обслуговування

Позашляховики з повним приводом часто потребують складнішого обслуговування та ремонту. Система повного приводу має більше компонентів порівняно з переднім або заднім приводом, що збільшує вартість заміни деталей та сервісних послуг. Це слід враховувати, якщо ви плануєте довгострокове використання автомобіля.

3. Погана маневровість

Великі та важкі позашляховики можуть мати складності з маневруванням в міських умовах, з паркуванням та проїздом вузькими вулицями. Якщо ви часто їздите по місту, компактні автомобілі або кросовери можуть бути більш зручними.

4. Необхідність у повному приводі

Багато водіїв у повнопривідних автомобілях не використовують повний привід у повсякденному житті. Якщо ви не плануєте здійснювати часті поїздки по складних маршрутах або в умовах поганої погоди, стаціонарний передній або задній привід може цілком задовольнити ваші потреби.

5. Позашляхове використання

Не всі позашляховики здатні впоратися з серйозними умовами бездоріжжя у межах своїх можливостей. Багато моделей, що позиціонуються як позашляховики, насправді мають обмежений потенціал. У результаті ви можете заплатити за функції, які, можливо, ніколи не використаєте.

6. Ризик перевантаження

Повнопривідні позашляховики, як правило, мають більшу вагу, що може призвести до перевантаження на дорогах з неякісним покриттям або в умовах поганої погоди. Це може призвести до зниження якості їзди та швидшого зносу компонентів підвіски. Якщо ви часто їздите по містах або легких маршрутах, такий ризик може бути непотрібним.

7. Складність технології

Системи повного приводу зазвичай є складними, з безліччю електронних компонентів і механічних частин. Це може призводити до частих поломок або потреби в ремонті, що може бути не тільки дорогим, а й витратним по часу. Користувачам, які віддають перевагу простоті й надійності, варто розглянути менш складні автомобілі з переднім або заднім приводом.

8. Вартість страхування

Повнопривідні позашляховики часто мають вищу вартість страхування через їхню ціну, ризик крадіжки, а також через можливі збитки від аварій, пов'язаних з їхніми характеристиками. Це може спровокувати додаткові витрати для власників, які не завжди враховуються при первісному купівлі автомобіля.

9. Альтернативи з кросоверів

Сучасний ринок пропонує безліч кросоверів, які поєднують в собі високу прохідність з комфортом та ефективністю використання. Багато з них мають передній привід, що забезпечує хороше зчеплення на дорогах в умовах зими або дощу. Це може стати ідеальним рішенням для тих, хто хоче зекономити на паливі та обслуговуванні, отримуючи при цьому достатню прохідність.

10. Вплив на навколишнє середовище

З огляду на вищий рівень викидів завдяки великій витраті пального, позашляховики не завжди відповідають сучасним стандартам екологічності. Якщо ви піклуєтеся про екологію, варто розглянути альтернативи з кращою паливною ефективністю та меншими викидами.

Раніше ми писали про п'ять найненадійніших кросоверів та позашляховиків у 2024 році. Також представляли рейтинг найшвидших за розгоном до 100 км/год кросоверів, обладнаними двигунами внутрішнього згоряння.