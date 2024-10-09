Найвигідніші плагін-гібриди з електричним запасом ходу понад 130 км — ТОП-3

Автомобілі. Фото: autoexpress.co.uk

Якщо потрібен автомобіль, який допоможе мінімізувати витрати на паливо, гібрид, що підключається від електромережі (PHEV), може стати у пригоді. Поєднання двигуна внутрішнього згоряння з електромотором та батареєю дає можливість працювати на електриці для коротких подорожей й на ДВЗ для тривалих.

What Car? дослідив, які плагін-гібриди мають найбільший запас ходу лише на електриці.

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1. Volkswagen Golf PHEV

Фото: electricmobility.store

Версія: 1.5 TSI 204 eHybrid Style

1.5 TSI 204 eHybrid Style Електричний пробіг: 141 км

Оновлений Volkswagen Golf представляє лінійку нових двигунів, включаючи цю плагін-гібридну версію (PHEV), яка поєднує 1,5-літровий бензиновий двигун з електромотором та акумулятором місткості 19,7 кВт-год. В іншому Golf приємний в управлінні та комфортний, особливо з опціональною адаптивною підвіскою.

2. Skoda Superb Estate PHEV

Фото: autoexpress.co.uk

Версія: 1.5 TSI iV SE Technology

1.5 TSI iV SE Technology Електричний пробіг: 133 км

Гібридна система машини оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором, які розвивають 201 к.с., а також батареєю на 19,7 кВт-год. Електричний пробіг авто набагато більший, ніж у BMW 5 серії Touring та E-Class Estate.

3. Volkswagen Passat PHEV

Фото: autoexpress.co.uk

Версія: 1.5 TSI eHybrid Life

Електричний пробіг: 130 км

Volkswagen Passat дев'ятого покоління зручний, вишуканий та надзвичайно практичний, а салон виглядає дещо кращим, ніж у близьких Skoda Superb. Гібридна система в Passat така ж, як у VW Golf.

Плагін-гібриди (PHEV) з великим електричним запасом ходу понад 100 км

Volkswagen Tiguan: 124 км

124 км Skoda Kodiaq: 122 км

122 км Mercedes GLC: 120 км

120 км Range Rover Sport: 118 км

118 км Range Rover: 117 км

117 км Mercedes C-Class: 109 км

109 км Mercedes E-Class: 108 км

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