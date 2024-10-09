Найвигідніші плагін-гібриди з електричним запасом ходу понад 130 км — ТОП-3

Три найвигідніші плагін-гібриди з електричним запасом ходу понад 130 км
Якщо потрібен автомобіль, який допоможе мінімізувати витрати на паливо, гібрид, що підключається від електромережі (PHEV), може стати у пригоді. Поєднання двигуна внутрішнього згоряння з електромотором та батареєю дає можливість працювати на електриці для коротких подорожей й на ДВЗ для тривалих.
What Car? дослідив, які плагін-гібриди мають найбільший запас ходу лише на електриці.
1. Volkswagen Golf PHEV
- Версія: 1.5 TSI 204 eHybrid Style
- Електричний пробіг: 141 км
Оновлений Volkswagen Golf представляє лінійку нових двигунів, включаючи цю плагін-гібридну версію (PHEV), яка поєднує 1,5-літровий бензиновий двигун з електромотором та акумулятором місткості 19,7 кВт-год. В іншому Golf приємний в управлінні та комфортний, особливо з опціональною адаптивною підвіскою.
2. Skoda Superb Estate PHEV
- Версія: 1.5 TSI iV SE Technology
- Електричний пробіг: 133 км
Гібридна система машини оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором, які розвивають 201 к.с., а також батареєю на 19,7 кВт-год. Електричний пробіг авто набагато більший, ніж у BMW 5 серії Touring та E-Class Estate.
3. Volkswagen Passat PHEV
Версія: 1.5 TSI eHybrid Life
Електричний пробіг: 130 км
Volkswagen Passat дев'ятого покоління зручний, вишуканий та надзвичайно практичний, а салон виглядає дещо кращим, ніж у близьких Skoda Superb. Гібридна система в Passat така ж, як у VW Golf.
Плагін-гібриди (PHEV) з великим електричним запасом ходу понад 100 км
- Volkswagen Tiguan: 124 км
- Skoda Kodiaq: 122 км
- Mercedes GLC: 120 км
- Range Rover Sport: 118 км
- Range Rover: 117 км
- Mercedes C-Class: 109 км
- Mercedes E-Class: 108 км
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