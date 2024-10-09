Самые выгодные плагин-гибриды с электрическим запасом хода более 130 км.

Три самых выгодных плагин-гибрида с электрическим запасом хода более 130 км
Если требуется автомобиль, который поможет минимизировать расходы на топливо, гибрид, подключаемый от электросети (PHEV), может очень пригодиться. Сочетание двигателя внутреннего сгорания с электромотором и батареей позволяет работать на электричестве для коротких путешествий и на ДВС для длительных.
What Car? исследовал, какие плагин-гибриды имеют наибольший запас хода только на электричестве.
1. Volkswagen Golf PHEV
- Версия: 1.5 TSI 204 eHybrid Style
- Электрический пробег: 141 км
Обновленный Volkswagen Golf представляет линейку новых двигателей, включая плагин-гибридную версию (PHEV), которая сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель с электромотором и аккумулятором емкости 19,7 кВт-ч. В остальном Golf приятный в управлении и удобен, особенно с опциональной адаптивной подвеской.
2. Skoda Superb Estate PHEV
- Версия: 1.5 TSI iV SE Technology
- Электрический пробег: 133 км
Гибридная система машины оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором, развивающим 201 л.с., а также батареей на 19,7 кВт-ч. Электрический пробег авто намного больше, чем у BMW 5 серии Touring и E-Class Estate.
3. Volkswagen Passat PHEV
Версия: 1.5 TSI eHybrid Life
Электрический пробег: 130 км
Volkswagen Passat девятого поколения удобен, изыскан и чрезвычайно практичен, а салон выглядит несколько лучше, чем у близких Skoda Superb. Гибридная система у Passat такая же, как у VW Golf.
Плагин-гибриды (PHEV) с большим электрическим запасом хода более 100 км.
- Volkswagen Tiguan: 124 км
- Skoda Kodiaq: 122 км
- Mercedes GLC: 120 км
- Range Rover Sport: 118 км
- Range Rover: 117 км
- Мерседес C-Class: 109 км
- Mercedes E-Class: 108 км
Ранее эксперты назвали 10 главных проблем гибридных автомобилей. Также мы писали о прошлогодних моделях гибридных кроссоверов, которые актуальны в 2024 году, по мнению американцев.
Читайте Новини.LIVE!