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Три самых выгодных плагин-гибрида с электрическим запасом хода более 130 км

9 октября 2024 21:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Самые выгодные плагин-гибриды с электрическим запасом хода более 130 км.
Автомобили. Фото: autoexpress.co.uk
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Если требуется автомобиль, который поможет минимизировать расходы на топливо, гибрид, подключаемый от электросети (PHEV), может очень пригодиться. Сочетание двигателя внутреннего сгорания с электромотором и батареей позволяет работать на электричестве для коротких путешествий и на ДВС для длительных.

What Car? исследовал, какие плагин-гибриды имеют наибольший запас хода только на электричестве.

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1. Volkswagen Golf PHEV

Три самых выгодных плагин-гибрида с электрическим запасом хода более 130 км - фото 1
Фото: electricmobility.store
  • Версия: 1.5 TSI 204 eHybrid Style
  • Электрический пробег: 141 км

Обновленный Volkswagen Golf представляет линейку новых двигателей, включая плагин-гибридную версию (PHEV), которая сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель с электромотором и аккумулятором емкости 19,7 кВт-ч. В остальном Golf приятный в управлении и удобен, особенно с опциональной адаптивной подвеской.

2. Skoda Superb Estate PHEV

Три самых выгодных плагин-гибрида с электрическим запасом хода более 130 км - фото 2
Фото: autoexpress.co.uk
  • Версия: 1.5 TSI iV SE Technology
  • Электрический пробег: 133 км

Гибридная система машины оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором, развивающим 201 л.с., а также батареей на 19,7 кВт-ч. Электрический пробег авто намного больше, чем у BMW 5 серии Touring и E-Class Estate.

3. Volkswagen Passat PHEV

Три самых выгодных плагин-гибрида с электрическим запасом хода более 130 км - фото 3
Фото: autoexpress.co.uk

Версия: 1.5 TSI eHybrid Life
Электрический пробег: 130 км

Volkswagen Passat девятого поколения удобен, изыскан и чрезвычайно практичен, а салон выглядит несколько лучше, чем у близких Skoda Superb. Гибридная система у Passat такая же, как у VW Golf.

Плагин-гибриды (PHEV) с большим электрическим запасом хода более 100 км.

  • Volkswagen Tiguan: 124 км
  • Skoda Kodiaq: 122 км
  • Mercedes GLC: 120 км
  • Range Rover Sport: 118 км
  • Range Rover: 117 км
  • Мерседес C-Class: 109 км
  • Mercedes E-Class: 108 км

Ранее эксперты назвали 10 главных проблем гибридных автомобилей. Также мы писали о прошлогодних моделях гибридных кроссоверов, которые актуальны в 2024 году, по мнению американцев.

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