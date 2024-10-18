ТОП-4 позашляховиків та кросоверів для сім'ї — витривалі моделі на всі пори року

Сімейний автомобіль. Фото: freepik.com

Справжній сімейний кросовер повинен мати повний привід, можливість буксирувати причіп, запасне колесо та бути безпечним. В переліку немає компактних кросоверів, адже вони просто замалі для батьків з дітьми.

Про це написав Find The Best Car Price.

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Ford Bronco Sport

Фото: wikipedia.org

Компактний позашляховик, який пропонує унікальний список функцій. Комплектація Badlands є найкращою з чотирьох доступних. Авто оснащене 2-літровим двигуном з турбонаддувом потужністю 250 к.с. Він має управління рельєфом Trail Control, задній диференціал, що блокується, та стандартно постачається з всюдихідними шинами. Жоден позашляховик вартістю менш як 40 000 доларів не пропонує таких можливостей на бездоріжжі.

Mazda CX-5 Turbo

Фото: caranddriver.com

CX-5 є найкращим спортивним кросовером, доступним за ціною менш як 40 000 доларів. Комплектація Signature оснащена 2,5-літровим двигуном з турбонаддувом потужністю 277 к.с., з проєкційним дисплеєм та адаптивними фарами. Авто відчувається як преміальний європейський спортивний кросовер за пів ціни.

Toyota Highlander Hybrid

Фото: toyotaofsmithfield.com

Toyota Highlander Hybrid Platinum AWD — унікальний автомобіль. Попри конкурентоспроможну у своєму класі потужність та крутний момент, він має найкращу економію палива та показники викидів серед усіх авто в чинному списку. Повнорозмірний кросовер отримав найдосконалішу силову установку у своєму сегменті. А мінусів він не має. Ціна — понад 50 000 доларів.

Kia Telluride

Фото: infocar.ua

Kia Telluride EX AWD увірвався до сегмента повнорозмірних кросоверів. Неймовірно, але авто є одним із найдешевших у своєму класі — трохи більш як 40 000 доларів.

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