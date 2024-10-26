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Три вічні позашляховики Toyota, які можна купити в США за копійки

26 жовтня 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Авто з США — три надійні позашляховики Toyota за копійки
Позашляховики Toyota. Фото: priceleblanctoyota.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

У світі автомобілебудування Toyota завжди була синонімом надійності та якості. Ось три моделі позашляховиків японської компанії, які не лише стали класикою, але й доступні за досить привабливими цінами в США.

Рейтинг склали фахівці CarBuzz.

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Toyota RAV4 1997 року

Три вічних позашляховики Toyota, які можна купити в США за копійки - фото 1
Фото: media.toyota.ca
  • Ціна: 2 943 долари

Це четвертий модельний рік першого покоління RAV4, тому Toyota змогла згладити усі проблеми, які виникали з більш ранніми зразками. Кросовер постачається з 2-літровим рядним 4-циліндровим двигуном, який ділить 120 к.с. та 169 Нм крутного моменту між чотирма колесами. Авто має досить скромний дорожній просвіт 170 мм. В рейтингу надійності споживчого сайту Kelley Blue Book кросовер отримав 4,8/5 зірок.

Toyota 4Runner 1996 року

Три вічних позашляховики Toyota, які можна купити в США за копійки - фото 2
Фото: media.toyota.ca
  • Ціна: 4 620 доларів

За таку ціну можна придбати комплектацію Limited, яка постачається з 3,4-літровим V6 потужності 183 к.с. з крутним моментом 294 Нм, щоб зробити підйом на перешкоди легким. Також авто має великий кліренс — 241 мм. За даними Kelley Blue Book, позашляховик отримав середню оцінку надійності 4,9/5 зірок.

Toyota Tacoma 1996 року

Три вічних позашляховики Toyota, які можна купити в США за копійки - фото 3
Фото: media.toyota.ca
  • Ціна: 6 670 доларів

Однією з найкращих версій на ринку є модель SR5 1996 року, яка отримала 3,4-літровий V6 потужністю 190 к.с. та 298 Нм крутного моменту. Авто має чудовий дорожній просвіт 274 мм. За відгуками у Kelley Blue Book, позашляховик отримав середню оцінку надійності 4,9/5 зірок.

Раніше ми представляли 50 найдорожчих кросоверів та позашляховиків світу у 2024 році. Також писали про найкращі сімейні позашляховики та кросовери, які витримають будь-яку негоду.

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