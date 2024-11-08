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Зачем водители крепят магнит на масляный фильтр — лайфхак

8 ноября 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как дешевая водительская хитрость поможет увеличить ресурс двигателя
Масляный фильтр. Фото: Wikihow
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Опытные водители советуют крепить мощные неодимовые магниты на корпус масляного фильтра. Говорят, такой шаг значительно увеличивает ресурс двигателя.

Об этом написал Dexpens.

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Что портит мотор

Элементы двигателя постепенно изнашиваются из-за трения, в результате чего образуется много металлической стружки, портящей мотор.

Поэтому нужно минимизировать количество стружки, свободно передвигающейся внутри агрегата. Для этого можно постоянно промывать двигатель при замене смазки.

Ответственность за чистоту двигателя также берет на себя масляный фильтр, но он справляется не так хорошо, как хочется автомобилистам.

Стружка в двигателе

Во время замены смазки на сливной пробке видно много металлической стружки, которая прилипла вокруг маленького магнита в пробке. Это означает, что штатный масляный фильтр не выполняет свою работу полностью в плане очистки смазки. Если не удалять эту стружку, то она, как абразив, будет разрушать места соприкосновения деталей.

Но если установить на фильтр мощный магнит, то, как утверждают опытные водители, он позволит удержать металлические отходы в корпусе. Таким образом, чистота масла будет сохранена, а срок службы двигателя — продлен.

Предостережение

С магнитами нужно обращаться крайне осторожно. В современных двигателях много электроники, которая может прекратить нормально работать, если к ней поднести сильный магнит.

Раньше мы писали, что нужно почистить под капотом автомобили для безопасности езды. Также эксперты объяснили, почему ломается турбина двигателя авто.

советы двигатель автомобиль лайфхаки авто Мотор

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