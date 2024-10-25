Почему выходит из строя турбина в двигателе авто — экспертное мнение

Почему ломается турбина двигателя авто — ответ эксперта
Ресурс турбины составляет около 200–250 тыс. км. А турбины автомобильных брендов с хорошей репутацией обычно служат дольше благодаря использованию качественных материалов и современных технологий.
Почему турбины двигателей выходят из строя, рассказал "АвтоСвіту" начальник департамента сервиса "Укравто Груп" Александр Чаленко.
Ненадлежащие условия эксплуатации
- Агрессивный стиль вождения.
- Использование некачественного горючего и плохого моторного масла.
- Работа в условиях повышенных температур.
Неправильно подобранное или загрязненное моторное масло вызывает ускоренный износ подшипников и других элементов турбины, тогда как высокая температура способствует старению материалов. Поэтому контроль над системой охлаждения является критически важным.
Давление в двигателе
Повышенное давление в двигателе и неравномерная работа цилиндров тоже могут стать причинами выхода из строя турбины.
Чтобы избежать сильных нагрузок на турбину, необходимо избегать резких ускорений, а также дать двигателю и турбине прогреться перед длительной эксплуатацией.
Важно также не выключать двигатель сразу после поездки – необходимо дать ему поработать несколько минут для охлаждения турбины.
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