Почему выходит из строя турбина в двигателе авто — экспертное мнение

Ремонт турбины. Фото: shvp.com.ua

Ресурс турбины составляет около 200–250 тыс. км. А турбины автомобильных брендов с хорошей репутацией обычно служат дольше благодаря использованию качественных материалов и современных технологий.

Почему турбины двигателей выходят из строя, рассказал "АвтоСвіту" начальник департамента сервиса "Укравто Груп" Александр Чаленко.

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Ненадлежащие условия эксплуатации

Агрессивный стиль вождения.

Использование некачественного горючего и плохого моторного масла.

Работа в условиях повышенных температур.

Неправильно подобранное или загрязненное моторное масло вызывает ускоренный износ подшипников и других элементов турбины, тогда как высокая температура способствует старению материалов. Поэтому контроль над системой охлаждения является критически важным.

Давление в двигателе

Повышенное давление в двигателе и неравномерная работа цилиндров тоже могут стать причинами выхода из строя турбины.

Чтобы избежать сильных нагрузок на турбину, необходимо избегать резких ускорений, а также дать двигателю и турбине прогреться перед длительной эксплуатацией.

Важно также не выключать двигатель сразу после поездки – необходимо дать ему поработать несколько минут для охлаждения турбины.

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