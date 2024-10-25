Чому виходить з ладу турбіна у двигуні авто — експертна думка

Чому ламається турбіна двигуна авто — відповідь експерта
Ресурс турбіни складає близько 200-250 тис. км. А турбіни автомобільних брендів з гарною репутацією зазвичай служать довше завдяки використанню якісних матеріалів та сучасних технологій.
Чому турбіни двигунів виходять з ладу розповів "АвтоСвіту" начальник департаменту сервісу "Укравто Груп" Олександр Чаленко.
Неналежні умови експлуатації
- Агресивний стиль водіння.
- Використання неякісного пального та поганої моторної оливи.
- Робота в умовах підвищених температур.
Неправильно підібрана або забруднена моторна олива викликає пришвидшений знос підшипників та інших елементів турбіни, тоді як висока температура сприяє старінню матеріалів. Тому контроль над системою охолодження є критично важливим.
Тиск у двигуні
Підвищений тиск у двигуні та нерівномірна робота циліндрів теж можуть стати причинами виходу турбіни з ладу.
Щоб уникнути сильних навантажень на турбіну, необхідно уникати різких прискорень, а також дати двигуну та турбіні прогрітися перед тривалою експлуатацією.
Важливо також не вимикати двигун відразу після поїздки — необхідно дати йому попрацювати кілька хвилин для охолодження турбіни.
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