Чому виходить з ладу турбіна у двигуні авто — експертна думка

Ремонт турбіни. Фото: shvp.com.ua

Ресурс турбіни складає близько 200-250 тис. км. А турбіни автомобільних брендів з гарною репутацією зазвичай служать довше завдяки використанню якісних матеріалів та сучасних технологій.

Чому турбіни двигунів виходять з ладу розповів "АвтоСвіту" начальник департаменту сервісу "Укравто Груп" Олександр Чаленко.

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Неналежні умови експлуатації

Агресивний стиль водіння.

Використання неякісного пального та поганої моторної оливи.

Робота в умовах підвищених температур.

Неправильно підібрана або забруднена моторна олива викликає пришвидшений знос підшипників та інших елементів турбіни, тоді як висока температура сприяє старінню матеріалів. Тому контроль над системою охолодження є критично важливим.

Тиск у двигуні

Підвищений тиск у двигуні та нерівномірна робота циліндрів теж можуть стати причинами виходу турбіни з ладу.

Щоб уникнути сильних навантажень на турбіну, необхідно уникати різких прискорень, а також дати двигуну та турбіні прогрітися перед тривалою експлуатацією.

Важливо також не вимикати двигун відразу після поїздки — необхідно дати йому попрацювати кілька хвилин для охолодження турбіни.

Раніше ми писали про п’ять способів подовжити життя турбованого двигуна авто. Також розповідали, що таке детонація пального у двигуні, чим вона небезпечна та як її уникнути.