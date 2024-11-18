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Яку оливу потрібно заливати в авто з пробігом понад 100 тис. км

18 листопада 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Вибір оливи для авто з великим пробігом — рекомендації для понад 100 тис. км
Заміна оливи. Фото: nextlevelnh.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Високий пробіг автомобіля часто призводить до витоків та знижує якість мастила. Чому важливо використовувати спеціальні оливи для старих двигунів, щоб уникнути проблем з їх роботою.

Про це написав Dexpens.

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Для автомобілів з пробігом понад 100 000 км не рекомендується використовувати мінеральну оливу, особливо взимку. Адже в мінусову температуру вона миттєво твердішає, а це лише збільшує знос двигуна. При цьому мінеральне мастило швидше втрачає свої властивості — його доводиться частіше міняти.

Найкращими варіантами буде вибір на користь напівсинтетичного та синтетичного типів олив.

Яку оливу обрати

Для життєдіяльності старим двигунам потрібна густіша масляна плівка у місцях контакту деталей, котрі труться. Для цього підходять оливи з маркуванням 10W30 та 5W40. Рідкіші варіанти краще не розглядати.

До того ж більшість виробників моторних олив випускають спеціальну серію для старих двигунів, в склад котрих додаються присадки для відновлення та миття.

Змінювати мастило в старих двигунах варто не частіше, аніж на 10 000 км пробігу. Саме такий інтервал забезпечує захист від утворення різного роду відкладень у двигуні та продовжує йому термін служби.

У випадках, коли двигун настільки зношений, що в нього починається великий угар мастила, варто переходити на дешевші варіанти. Дороге мастило не виправить знос старого агрегату.

Раніше ми писали, навіщо досвідчені водії прикріплюють магніт на масляний фільтр. Також експерти повідомили, що можна долити у двигун авто, коли в дорозі різко впав рівень оливи.

авто поради автомобіль Мотор двигун

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Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

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