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Що можна долити у двигун авто, коли в дорозі різко впав рівень оливи

16 вересня 2024 06:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Що додати у двигун, коли в дорозі різко знизився рівень оливи
Доливання оливи у двигун. Фото: ek.ua
Святослав Мотюженко - Редактор

Коли на приладовій панелі автомобіля загорівся датчик тиску оливи, він сигналізує про низький рівень мастила у двигуні. Що робити, коли в багажнику відсутня запасна каністра для доливу.

Про це написав Zubr.

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Не варто продовжувати їхати автомобілем вже за мінімального рівня мастила. Адже у такому випадку, олива швидко втрачає свої властивості, а масляна помпа починає всмоктувати повітря.

Все це посилює зношування компонентів та механізмів двигуна у порівнянні з його нормальним станом.

Що робити в критичній ситуації

Коли рівень мастила в автомобілі знизився нижче за мінімальний, а запасної каністри з мастилом у вас немає, можна вчинити по різному.

  • Будь-яка олива. Долити моторну оливу будь-якого бренду з найближчої заправки. Бажано вибрати продукт з тією ж категорією, що й олива залита у двигун авто: SL, SM, SN.
  • Звернення по допомогу. Якщо найближча заправка знаходиться занадто далеко, варто зупинитися та попросити допомоги в інших водіїв.
  • Соняшникова олія. Механіки настійливо не рекомендують заливати у двигун соняшникову олію з найближчого продмагу. Хоча відомі випадки, коли літр-півтора соняшникової олії, залиті у двигун, допомагали дістатися повільним ходом до автомагазину чи сервісу.

Як вчинити потім

Обов’язково замінити розведену оливу на свіжу та одночасно з’ясувати причину витоку.

Також варто придбати запасну каністру мастила та тримати її в багажнику на випадок виникнення подібних неприємностей.

Раніше ми писали, що станеться, коли у двигун залити занадто багато оливи. Також розповідали, навіщо надягати на масляний фільтр гвинтовий хомут.

авто поради автомобіль Мотор двигун

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