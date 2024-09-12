Як уникнути високої витрати оливи в авто — відповідь механіка

Перевірка рівня оливи. Фото: carpro.com

Коли автомобіль споживає надмір оливи, проблему з великою ймовірністю можна розв'язати без великих витрат. Не обов'язково одразу готуватися до капітального ремонту двигуна.

Про це написав АвтоСвіт.

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Протікання

Найнеприємніші протікання, коли олива вибивається з магістралей під тиском. Наприклад, при втраті герметичності оливної помпи або датчика тиску оливи. Також часто підтікають стик головки та блоку циліндрів.

Меншими втратами оливи загрожують протікання з сальників розподільного валу та колінвала, прокладок клапанної кришки або піддону.

З діагностикою не повинно виникнути складнощів — треба відмити всі підозрілі місця та пошукати свіжі джерела забруднення.

Циліндри

Олива в циліндрах може згоряти, якщо поршневі кільця погано знімають плівку зі стінок.

Бувають пошкодженими перемички поршня або забиті канали зливу оливи з порожнини оливних кілець.

Якщо зі стінками все гаразд, можна скористатися автохімією. Якщо винні задубілі оливовідбивні ковпачки, їх треба замінити.

Система вентиляції картера

На шляху картерних газів знаходиться оливовідділювач, а на деяких моделях ще й клапан. Якщо оливовідділювач засмітився, а клапан не працює, то в циліндри марно піде велика кількість оливи. Зазвичай на таку несправність вказують покритий мастилом впускний тракт і брудний дросельний вузол.

Методи боротьби — промити та замінити.

Ущільнення ротора

За наявності турбокомпресора винними у надмірних витратах оливи можуть бути зношені ущільнення ротора.

Якщо люфт занадто великий, потрібно лагодити або міняти.

Неякісна олива

Олива невідомого виробника може виробити свій ресурс після 3-4 тис. км пробігу, після чого починає поводитися непередбачувано.

Таку оливу непотрібно купляти взагалі, а коли залили, то треба її негайно замінити.

Недбала експлуатація

Уникайте їзди на надто високих швидкостях, адже така манери їзди призводить високих витрат не лише пального, а й оливи.

Раніше механіки пояснили, чому машина може витрачати забагато оливи. Також ми розповідали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно.