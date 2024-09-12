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Шесть причин высокого расхода масла в авто — как их устранить без капремонта двигателя

12 сентября 2024 07:35
Святослав Мотюженко - Редактор
Как избежать высокого расхода масла в авто — ответ механика
Проверка уровня масла. Фото: carpro.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Когда автомобиль потребляет избыточное масло, проблему с большой вероятностью можно решить без больших затрат. Не обязательно сразу готовиться к капитальному ремонту двигателя.

Об этом написал АвтоСвіт.

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Протекание

  • Самые неприятные протечки, когда масло выбивается из магистралей под давлением. Например, при потере герметичности масляного насоса или датчика давления масла. Также часто подтекают стык головки и блока цилиндров.
  • Меньшими потерями масла угрожают протекания из сальников распределительного вала и коленвала, прокладок клапанной крышки или поддона.

С диагностикой не должно возникнуть сложностей — надо отмыть все подозрительные места и поискать свежие источники загрязнения.

Цилиндры

  • Масло в цилиндрах может сгорать, если поршневые кольца плохо снимают пленку со стенок.
  • Бывают поврежденными перемычки поршня или забитые каналы слива масла из полости масличных колец.

Если со стенками все хорошо, можно пользоваться автохимией. Если виноваты задубелые колпачки, их надо заменить.

Система вентиляции картера

  • По пути картерных газов находится маслоотделитель, а на некоторых моделях еще и клапан. Если маслоотделитель засорился, а клапан не работает, то в цилиндры бесполезно уйдет большое количество масла. Обычно на такую неисправность указывают покрытый смазкой впускной тракт и грязный дроссельный узел.

Методы борьбы — промыть и заменить.

Уплотнение ротора

  • При наличии турбокомпрессора виновными в избыточных расходах масла могут быть изношенные уплотнения ротора.

Если люфт слишком велик, нужно чинить или менять.

Некачественное масло

  • Масло неизвестного производителя может выработать свой ресурс после 3-4 тыс. км пробега, после чего начинает вести себя непредсказуемо.

Такое масло не нужно покупать вообще, а если залили, то его нужно немедленно заменить.

Небрежная эксплуатация

  • Избегайте езды на слишком высоких скоростях, ведь такая манера езды приводит к высоким затратам не только горючего, но и масла.

Ранее механики объяснили, почему машина может использовать слишком много масла. Также мы рассказывали, когда нужно менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно.

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