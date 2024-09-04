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Що станеться, якщо у двигун залити занадто багато оливи — відповідь механіка

4 вересня 2024 06:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Що станеться з автомобілем, якщо залити у двигун надмірно оливи
Перевірка рівня оливи. Фото: Pixabay
Святослав Мотюженко - Редактор

Згідно з регламентами в автомобільному двигуні потрібно час від часу міняти моторну оливу. При цьому у деяких водіїв виникає спокуса налити її більше, щоб потім повторити цю процедуру якомога пізніше.

Про це написав Dexpens.

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Якщо залити більше оливи

Надмірна кількість мастила у системі гарантовано стане джерелом проблем:

  • втрата потужності двигуна;
  • збільшення витрати оливи;
  • витік оливи;
  • димлення двигуна (сизий дим);
  • прискорення зносу гідроелементів;
  • псування циліндро-поршневої групи мотора.

Якщо перебрати з моторною оливою у двигуні з турбіною, то можна зіпсувати компресор та підшипники валу. 

Що робити з переливом мастила

Якщо автомобіль з турбодвигуном, то найкраще не ризикувати та одразу злити зайве мастило.

Для атмосферного мотора подальші дії залежать від віку силової установки та кількості перелитого в систему мастила.

Коли йдеться про 50-200 г оливи, то можна залишити як є. Головне, щоб такі переливи не були регулярними. Якщо ж налили понад 200 г, особливо в старий мотор, то краще злити зайве, а можливо й повторити заміну всього мастила.

Коли можна залити більше оливи

Якщо машина страждає від надмірної витрати оливи. Втім, застосовувати таку практику можна лише як виняток. Наприклад, якщо конче потрібно їхати на несправному автомобілі.

Раніше ми писали, навіщо досвідчені водії радять надягати на масляний фільтр гвинтовий хомут. Також попереджали, яку оливу не можна заливати у двигун автомобіля.

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