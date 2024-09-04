Что произойдет с автомобилем, если залить в двигатель чрезмерно масла

Проверка уровня масла. Фото: Pixabay

Согласно регламентам в автомобильном двигателе нужно время от времени менять моторное масло. При этом у некоторых водителей возникает соблазн налить его больше, чтобы потом повторить эту процедуру как можно позже.

Об этом написал Dexpens.

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Если залить больше масла

Чрезмерное количество масла в системе гарантированно станет источником проблем:

потеря мощности двигателя;

увеличение расхода масла;

утечка масла;

дымление двигателя (сизый дым);

ускорение износа гидроэлементов;

порча цилиндро-поршневой группы мотора.

Если перебрать с моторным маслом в двигателе с турбиной, можно испортить компрессор и подшипники вала.

Что делать с переливом смазки

Если автомобиль с турбодвигателем, то лучше не рисковать и сразу слить лишнюю смазку.

Для атмосферного двигателя дальнейшие действия зависят от возраста силовой установки и количества перелитого в систему масла.

Когда речь идет о 50-200 г масла, можно оставить как есть. Главное, чтобы такие переливы не были регулярными. Если же налили более 200 г, особенно в старый мотор, то лучше слить лишнее, а возможно и повторить замену всей смазки.

Когда можно залить больше масла

Если машина страдает избыточным расходом масла. Впрочем, применять такую практику можно только в виде исключения. Например, если очень нужно ехать на неисправном автомобиле.

Ранее мы писали, зачем опытные водители советуют надевать на масляный фильтр винтовой хомут. Также предупреждали, какое масло нельзя заливать в двигатель автомобиля.