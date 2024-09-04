Что произойдет с автомобилем, если залить в двигатель чрезмерно масла

Что произойдет, если в двигатель залить слишком много масла — ответ механика
Согласно регламентам в автомобильном двигателе нужно время от времени менять моторное масло. При этом у некоторых водителей возникает соблазн налить его больше, чтобы потом повторить эту процедуру как можно позже.
Об этом написал Dexpens.
Если залить больше масла
Чрезмерное количество масла в системе гарантированно станет источником проблем:
- потеря мощности двигателя;
- увеличение расхода масла;
- утечка масла;
- дымление двигателя (сизый дым);
- ускорение износа гидроэлементов;
- порча цилиндро-поршневой группы мотора.
Если перебрать с моторным маслом в двигателе с турбиной, можно испортить компрессор и подшипники вала.
Что делать с переливом смазки
Если автомобиль с турбодвигателем, то лучше не рисковать и сразу слить лишнюю смазку.
Для атмосферного двигателя дальнейшие действия зависят от возраста силовой установки и количества перелитого в систему масла.
Когда речь идет о 50-200 г масла, можно оставить как есть. Главное, чтобы такие переливы не были регулярными. Если же налили более 200 г, особенно в старый мотор, то лучше слить лишнее, а возможно и повторить замену всей смазки.
Когда можно залить больше масла
Если машина страдает избыточным расходом масла. Впрочем, применять такую практику можно только в виде исключения. Например, если очень нужно ехать на неисправном автомобиле.
Ранее мы писали, зачем опытные водители советуют надевать на масляный фильтр винтовой хомут. Также предупреждали, какое масло нельзя заливать в двигатель автомобиля.
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