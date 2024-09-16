Что добавить в двигатель, когда в дороге резко снизился уровень масла

Долив масла в двигатель. Фото: ek.ua

Когда на приборной панели автомобиля загорелся датчик давления масла, он сигнализирует о низком уровне масла в двигателе. Что делать, когда в багажнике отсутствует запасная канистра для долива.

Об этом написал Zubr.

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Не стоит продолжать ехать на автомобиле уже при минимальном уровне смазки. Ведь в таком случае, масло быстро теряет свои свойства, а масляный насос начинает всасывать воздух.

Все это усиливает износ компонентов и механизмов двигателя по сравнению с его нормальным состоянием.

Что делать в критической ситуации

Когда уровень смазки в автомобиле снизился ниже минимального, а запасной канистры со смазкой у вас нет, можно поступить по-разному.

Любое масло. Долить моторное масло любого бренда из ближайшей заправки. Желательно выбрать продукт с той же категорией, что и масло залито в двигатель авто: SL , SM , SN .

Долить моторное масло любого бренда из ближайшей заправки. Желательно выбрать продукт с той же категорией, что и масло залито в двигатель авто: , , . Обращение за помощью. Если ближайшая заправка слишком далеко, стоит остановиться и попросить помощи у других водителей.

Если ближайшая заправка слишком далеко, стоит остановиться и попросить помощи у других водителей. Подсолнечное масло. Механики настоятельно не рекомендуют заливать в двигатель подсолнечное масло из ближайшего продмага. Хотя известны случаи, когда литр-полтора подсолнечного масла, залитые в двигатель, помогали добраться медленным ходом в автомагазин или сервис.

Как поступить потом

Обязательно заменить разведенное масло свежим и одновременно выяснить причину утечки.

Также стоит купить запасную канистру смазки и держать ее в багажнике на случай возникновения подобных неприятностей.

Ранее мы писали, что произойдет, когда в двигатель залить слишком много масла. Также рассказывали, зачем надевать на масляный фильтр винтовой хомут.