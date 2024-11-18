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Какое масло нужно заливать в авто с пробегом более 100 тыс. км

18 ноября 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Выбор масла для авто с большим пробегом — рекомендации для более 100 тыс. км
Замена масла. Фото: nextlevelnh.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Высокий пробег автомобиля часто приводит к утечкам и снижает качество смазки. Почему важно использовать специальные масла для старых двигателей во избежание проблем с их работой.

Об этом написал Dexpens.

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Нюансы старых моторов

Для автомобилей с пробегом более 100 000 км не рекомендуется использовать минеральное масло, особенно зимой. Ведь в минусовую температуру она мгновенно твердеет, а это лишь увеличивает износ двигателя. При этом минеральная смазка быстрее теряет свои свойства — ее приходится чаще менять.

Лучшими вариантами станет выбор в пользу полусинтетического и синтетического типов масел.

Какое масло выбрать

Для жизнедеятельности старым двигателям нужна более густая масляная пленка в местах контакта трущихся деталей. Для этого подходят масла с маркировкой 10W30 и 5W40. Более жидкие варианты лучше не рассматривать.

К тому же, большинство производителей моторных масел выпускают специальную серию для старых двигателей, в состав которых добавляются присадки для восстановления и мойки.

Менять смазку в старых двигателях следует не чаще, чем на 10 000 км пробега. Именно такой интервал обеспечивает защиту от разного рода отложений в двигателе и продлевает ему срок службы.

В случаях, когда двигатель настолько изношен, что у него начинается большой угар смазки, следует переходить на более дешевые варианты. Дорогая смазка не исправит износ старого агрегата.

Ранее мы писали, зачем опытные водители прикрепляют магнит на масляный фильтр. Также эксперты сообщили, что можно долить в двигатель авто, когда в дороге резко упал уровень масла.

авто советы автомобиль Мотор двигатель

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