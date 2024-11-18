Выбор масла для авто с большим пробегом — рекомендации для более 100 тыс. км

Замена масла. Фото: nextlevelnh.com

Высокий пробег автомобиля часто приводит к утечкам и снижает качество смазки. Почему важно использовать специальные масла для старых двигателей во избежание проблем с их работой.

Об этом написал Dexpens.

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Для автомобилей с пробегом более 100 000 км не рекомендуется использовать минеральное масло, особенно зимой. Ведь в минусовую температуру она мгновенно твердеет, а это лишь увеличивает износ двигателя. При этом минеральная смазка быстрее теряет свои свойства — ее приходится чаще менять.

Лучшими вариантами станет выбор в пользу полусинтетического и синтетического типов масел.

Какое масло выбрать

Для жизнедеятельности старым двигателям нужна более густая масляная пленка в местах контакта трущихся деталей. Для этого подходят масла с маркировкой 10W30 и 5W40. Более жидкие варианты лучше не рассматривать.

К тому же, большинство производителей моторных масел выпускают специальную серию для старых двигателей, в состав которых добавляются присадки для восстановления и мойки.

Менять смазку в старых двигателях следует не чаще, чем на 10 000 км пробега. Именно такой интервал обеспечивает защиту от разного рода отложений в двигателе и продлевает ему срок службы.

В случаях, когда двигатель настолько изношен, что у него начинается большой угар смазки, следует переходить на более дешевые варианты. Дорогая смазка не исправит износ старого агрегата.

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