Какая упаковка лучше для моторного масла — пластиковая или металлическая

Моторное масло в разной таре. Фото: @MIGPERFORMANCE

Моторное масло фасуют в тару из разных материалов: в пластиковые бутылки и в металлические банки. При этом многие водители убеждены, что масло в металле качественнее по своим характеристикам.

Как на самом деле, написал UAMotors.

Читайте также:

Какая разница между маслом

Масло в металлической банке стоит дороже, из-за более высокой стоимости тары. Разницы между маслами, если они производятся на одном предприятии, нет никакой.

Также стоимость моторного масла зависит от страны-производителя. Если масло выпустили в Японии и расфасовали в металлические банки, то оно будет стоить дороже аналогичного, но разлитого в пластиковые канистры где-то в Восточной Европе. При этом масла в железных банках почти не подделывают, из-за гораздо более низкой цены пластиковой тары.

Что влияет на хранение масла

Сам тип упаковки не имеет значения, на качество масла влияют условия хранения — при комнатной температуре с умеренной влажностью, как можно дальше от прямых солнечных лучей. При этом упаковка должна быть полностью герметичной.

Ранее эксперты объяснили, какое масло нужно заливать в авто с пробегом более 100 000 км. Также мы писали, зачем водители прикрепляют магнит на масляный фильтр.