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Нужно ли менять моторное масло, если оно почернело

20 декабря 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Моторное масло потемнело — когда на самом деле его следует менять
Не торопитесь менять масло. Фото: truecar.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Многие водители считают, что потемнение моторного масла свидетельствует о его износе или потере свойств. Почему не стоит торопиться с заменой масла.

Об этом АвтоСвіту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

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Что означает потемнение масла

Моторное масло выполняет важную функцию очистки двигателя, собирая продукты сгорания горючего и мелкие частички, поэтому его потемнение является нормальным процессом.

Производители автомобилей обычно рекомендуют менять моторное масло каждые 7000–15 000 км пробега или раз в год в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства.

Если вы не превысили эти сроки, нет срочной необходимости менять масло только потому, что оно изменило цвет.

Исключение из правила

Если двигатель работает в тяжелых условиях, таких как частые короткие поездки, эксплуатация при экстремальных температурах или продолжительная работа на холостом ходу, рекомендуется обратить внимание на замену масла раньше указанного срока.

В таких случаях масло может быстрее терять свои свойства, и авто требует большего ухода.

Итак, прежде чем решать заменить масло, обязательно учитывайте рекомендации производителя и эксплуатационные условия. Это поможет сохранить функциональность двигателя и сэкономить на сервисных расходах.

Ранее эксперты объяснили, что можно долить в двигатель авто, когда в дороге резко упал уровень масла. Также мы писали, как долго нужно прогревать двигатель автомобиля зимой.

авто советы автомобиль Мотор двигатель

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