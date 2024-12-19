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Как долго прогревать двигатель автомобиля зимой на самом деле

19 декабря 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Сколько нужно прогревать двигатель зимой — автоэксперт поставил точку
Запуск мотора. Фото: wuling.id
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Зимой правильный прогрев двигателя автомобиля имеет особое значение для его эффективности и долговечности. Многие водители считают, что длительное прогревание мотора обязательно, однако это лишь частично правда.

Об этом АвтоСвіту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

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Оптимальный прогрев

Зимой моторное масло становится более густым, и именно поэтому его прогревание необходимо. Такое масло тяжелее проникает во все части двигателя, что повышает риск его износа. Однако если двигатель работает 10-15 минут в холостую, это не только не принесет никакой пользы, но и нанесет вред.

Во-первых, это приводит к повышенному износу компонентов, так как двигатель не под нагрузкой и масло не циркулирует в оптимальном режиме. Во-вторых, длительная работа двигателя на холостом ходу приводит к увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу и увеличению расхода топлива.

Поэтому для прогрева достаточно около двух минут. В течение этого времени находящееся в картере масло имеет возможность дойти до всех верхних точек двигателя и образовать надежную защитную пленку.

Лучше начать движение

Вместо того чтобы тратить время на бессмысленный холостой ход, лучше дать двигателю прогреться во время движения. Сначала нужно ехать медленно, чтобы дать возможность всей системе работать нормально, а маслу — достичь всех компонентов. Достаточно выдержать несколько минут спокойного движения, и мотор будет готов к более интенсивной эксплуатации. Такой прогрев является наиболее эффективным способом подготовки автомобиля к зимним условиям и существенно пролонгирует его жизненный цикл.

Ранее мы писали, как быстро прогреть салон авто зимой после запуска двигателя. Также объясняли, почему зимой обязательно нужно включать кондиционер в авто.

авто зима советы автомобиль Мотор двигатель

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