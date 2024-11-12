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Почему зимой обязательно нужно включать кондиционер в авто

12 ноября 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Автомобильный кондиционер зимой — почему он необходим
Кондиционер в авто. Фото: heartautocare.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Эксперты отмечают, что автомобильный кондиционер не любит длительных остановок, поэтому рекомендуют запускать его зимой хотя бы время от времени. Во многих машинах отключение этого устройства в осенне-зимний период почти сразу вызывает характерный неприятный симптом.

Об этом написал Auto Swiat.

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Технические проблемы

При каждом включении кондиционера хладагент и масло равномерно распределяются по всей системе, герметизируя ее. Любой, кто всю зиму ездил с выключенным кондиционером, часто с удивлением обнаруживал весной, что он не работает. А в мастерской оказывается, что система пуста, дырява и требует дорогостоящего комплексного обслуживания.

Не выключайте кондиционер зимой

Бытует мнение, что включенный кондиционер увеличивает расход топлива. Это так, но в современных системах кондиционирования автомобиля сопротивление компрессора, когда нет необходимости охлаждать поступающий в машину воздух, незначительное: система работает, но не охлаждает. Поэтому выключать кондиционер не имеет экономического смысла.

Более того, чаще всего ехать с выключенным кондиционером просто невозможно. Выключите устройство, например, в дождливый день, и скоро окна автомобиля покроются слоем конденсата. После включения кондиционера окна снова станут ясными. Это ответ на вопрос: следует ли выключать кондиционер в осенне-зимний период?

Ранее немецкие эксперты выяснили, сколько топлива тратит кондиционер в авто. Также мы писали, почему стоит сначала выключить кондиционер, а только потом заглушить двигатель авто.

осень советы зима автомобиль авто

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