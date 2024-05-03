Какими будут последствия, если глушить двигатель авто, когда еще работает кондиционер

Почему стоит сначала выключить кондиционер, а уже потом заглушить двигатель авто
Некоторые водители, особенно начинающие, допускают распространенную ошибку — после остановки автомобиля они глушат двигатель, когда еще работает кондиционер. Такая неправильная последовательность действий чревата неприятными последствиями и дорогостоящим ремонтом оборудования.
Об этом написала "Твоя машина".
Плесень в вентиляции
После того как мотор авто прекращает работу, из-за резкого перепада температур в кондиционере накапливается конденсат. Большая часть влаги выходит через специальный отвод наружу. Но часть все же остается внутри, создавая комфортную среду для развития бактерий и пор плесени. В результате в салоне появляется неприятный запах гнилых овощей.
Застой влаги в кондиционере
Более того, застой влаги в кондиционере может вообще привести к поломке устройства. А ремонт кондиционера стоит дорого.
Поэтому рекомендуется просто соблюдать такой порядок: сначала выключить кондиционер, а через несколько минут после этого заглушить двигатель.
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