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Почему стоит сначала выключить кондиционер, а уже потом заглушить двигатель авто

3 мая 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Какими будут последствия, если глушить двигатель авто, когда еще работает кондиционер
Авто кондиционер. Фото: heartautocare.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Некоторые водители, особенно начинающие, допускают распространенную ошибку — после остановки автомобиля они глушат двигатель, когда еще работает кондиционер. Такая неправильная последовательность действий чревата неприятными последствиями и дорогостоящим ремонтом оборудования.

Об этом написала "Твоя машина".

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Плесень в вентиляции

После того как мотор авто прекращает работу, из-за резкого перепада температур в кондиционере накапливается конденсат. Большая часть влаги выходит через специальный отвод наружу. Но часть все же остается внутри, создавая комфортную среду для развития бактерий и пор плесени. В результате в салоне появляется неприятный запах гнилых овощей.

Застой влаги в кондиционере

Более того, застой влаги в кондиционере может вообще привести к поломке устройства. А ремонт кондиционера стоит дорого.

Поэтому рекомендуется просто соблюдать такой порядок: сначала выключить кондиционер, а через несколько минут после этого заглушить двигатель.

Ранее Ford выпустил парфюм с необычным ароматом и названием. Также мы писали о трех простых способах почистить багажник авто без специальных моющих средств.

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