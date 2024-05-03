Якими будуть наслідки, якщо глушити двигун авто, коли ще працює кондиціонер

Автомобільний кондиціонер. Фото: heartautocare.com

Деякі водії, особливо початківці, припускаються поширеної помилки — після зупинки автомобіля вони глушать двигун, коли ще працює кондиціонер. Така неправильна послідовність дій загрожує неприємними наслідками та дорогим ремонтом обладнання.

Про це написала "Твоя машина".

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Цвіль у вентиляції

Після того, як мотор авто припиняє роботу, через різкий перепад температур у кондиціонері накопичується конденсат. Більша частина вологи виходить через спеціальне відведення назовні. Але частина все ж залишається всередині, створюючи комфортне середовище для розвитку бактерій та пор цвілі. У результаті салоні з’являється неприємний запах гнилих овочів.

Застій вологи в кондиціонері

Щобільше, застій вологи в кондиціонері може взагалі призвести до поломки пристрою. А ремонт кондиціонера коштує дорого.

Тому рекомендується просто дотримуватись такого порядку: спочатку вимкнути кондиціонер, а за кілька хвилин після цього заглушити двигун.

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