Якими будуть наслідки, якщо глушити двигун авто, коли ще працює кондиціонер

Чому варто спочатку вимкнути кондиціонер, а вже потім заглушити двигун авто
Деякі водії, особливо початківці, припускаються поширеної помилки — після зупинки автомобіля вони глушать двигун, коли ще працює кондиціонер. Така неправильна послідовність дій загрожує неприємними наслідками та дорогим ремонтом обладнання.
Про це написала "Твоя машина".
Цвіль у вентиляції
Після того, як мотор авто припиняє роботу, через різкий перепад температур у кондиціонері накопичується конденсат. Більша частина вологи виходить через спеціальне відведення назовні. Але частина все ж залишається всередині, створюючи комфортне середовище для розвитку бактерій та пор цвілі. У результаті салоні з’являється неприємний запах гнилих овочів.
Застій вологи в кондиціонері
Щобільше, застій вологи в кондиціонері може взагалі призвести до поломки пристрою. А ремонт кондиціонера коштує дорого.
Тому рекомендується просто дотримуватись такого порядку: спочатку вимкнути кондиціонер, а за кілька хвилин після цього заглушити двигун.
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