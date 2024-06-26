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Большинство водителей пренебрегают — четыре важных правила обслуживания кондиционера

26 июня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Важные правила обслуживания кондиционера авто, которыми часто пренебрегают водители
Кондиционер в авто. Фото: minit-tune.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Чтобы получить максимальную отдачу от системы кондиционирования воздуха, в автомобиле мало заменить фреон. Есть еще четыре задания по техническому обслуживанию, о которых водители часто забывают.

Об этом пишет Motor Biscuit.

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Поменяйте воздушный фильтр

Пренебрежение этим советом не только влияет на качество воздуха в салоне автомобиля. Забитый фильтр создает дополнительную нагрузку на всю систему кондиционирования, снижает эффективность работы и быстро изнашивает ее.

Избавьтесь от плесени

Затхлый запах системы кондиционирования вызывает плесень, которая может расти не только в воздушном фильтре, но и в испарителе. Для решения проблемы существует простая процедура — распылите специальное дезинфекционное средство из автомагазина в воздухозаборник и запустите систему.

Проверьте сливную трубку

Время от времени сливная трубка, отводящая конденсат из испарителя, забивается. Проверьте, где находится дренаж в автомобиле, запустите систему кондиционирования и убедитесь, что вода вытекает.

Добавьте фреон

Специальные баллончики для "подзарядки" фреона позволят не сливать оставшийся контур, чтобы добавить вещество. Но эту процедуру нельзя повторять каждый год. Если кондиционер нуждается в ежегодном пополнении, значит есть утечка, и следует обратиться к профессионалам.

Ранее немецкие эксперты выяснили, сколько топлива тратит кондиционер в авто. Также мы писали, как охладить автомобиль без кондиционера.

авто
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автомобиль
кондиционер

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