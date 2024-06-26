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Більшість водіїв нехтують — чотири важливі правила обслуговування кондиціонера

26 червня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Важливі правила обслуговування кондиціонера авто, якими часто нехтують водії
Кондиціонер в авто. Фото: minit-tune.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Щоб отримати максимальну віддачу від системи кондиціонування повітря в автомобілі мало замінити фреон. Є ще чотири завдання з технічного обслуговування, про які водії часто забувають.

Про це написав Motor Biscuit.

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Поміняйте повітряний фільтр

Нехтування цією порадою не лише впливає на якість повітря в салоні авто. Забитий фільтр створює додаткове навантаження на всю систему кондиціонування, знижує ефективність роботи та швидко зношує її.

Позбудьтеся цвілі

Затхлий запах від системи кондиціонування спричиняє цвіль, яка може рости не лише в повітряному фільтрі, але й у випарнику. Для розв'язання проблеми існує проста процедура — розпиліть спеціальний дезінфекційний засіб з автомагазину у повітрозабірник та запустіть систему.

Перевірте зливну трубку

Час од час зливна трубка, яка відводить конденсат з випарника, забивається. Перевірте, де знаходиться дренаж у вашому автомобілі, запустіть систему кондиціонування та переконатися, що вода витікає.

Додайте фреон

Спеціальні балончики для "підзарядки" фреону дозволять не зливати решту контуру, щоб додати речовину. Але цю процедуру не можна повторювати щороку. Якщо кондиціонер потребує щорічного поповнення, значить є витік, й слід звернутися до професіоналів.

Раніше німецькі експерти з’ясували, скільки пального витрачає кондиціонер в авто. Також ми писали, як охолодити авто без кондиціонера.

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