Скільки коштує догляд за кондиціонером в авто Україні: заміна фреону та інше

Як доглядати за кондиціонером в авто, коли міняти фреон та скільки це коштує
Якість охолодження в автомобілі знижується, коли з часом випаровується спеціальна рідина фреон, яка використовується в кондиціонері. Нестача фреону призводить як до збільшення витрати палива, так й до серйозного пошкодження компресора пристрою.
Як часто слід заправляти кондиціонер, написав MMR.
Кондиціонер рекомендують заправляти раз на 1-2 роки. Коли пристрій вже не охолоджує салон так, як раніше, — це головна ознака того, що йому не вистачає фреону.
Як міняють фреон
Заправлення кондиціонера краще довірити кваліфікованим фахівцям. Вони проведуть:
- відкачування залишків старого фреону;
- перевірку системи на герметичність;
- заправлення нового фреону.
Ціни на заправку автомобільного кондиціонера у 2024 році
Вартість заправки в середньому становить 500 грн (входить новий балон фреону та заміна флуоресцентної олії). Окремо оплачується антибактеріальне чищення кондиціонера — близько 150 грн.
Точна ціна заправки кондиціонера залежить від марки автомобіля та сервісного центру.
Як вберегти кондиціонер
- Не вмикайте пристрій на максимальну потужність при холодному двигуні.
- Регулярно очищайте фільтр салону.
- Не залишайте машину на довгий час під прямим сонячним промінням з увімкненим кондиціонером.
Раніше німецькі експерти з’ясували, скільки палива витрачає кондиціонер в авто. Також ми писали, як охолодити авто без кондиціонера.
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