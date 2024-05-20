Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Як доглядати за кондиціонером в авто, коли міняти фреон та скільки це коштує arrow

Як доглядати за кондиціонером в авто, коли міняти фреон та скільки це коштує

20 травня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Скільки коштує догляд за кондиціонером в авто Україні: заміна фреону та інше
Кондиціонер в авто. Фото: minit-tune.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Якість охолодження в автомобілі знижується, коли з часом випаровується спеціальна рідина фреон, яка використовується в кондиціонері. Нестача фреону призводить як до збільшення витрати палива, так й до серйозного пошкодження компресора пристрою.

Як часто слід заправляти кондиціонер, написав MMR.

Читайте також:

Кондиціонер рекомендують заправляти раз на 1-2 роки. Коли пристрій вже не охолоджує салон так, як раніше, — це головна ознака того, що йому не вистачає фреону.

Як міняють фреон

Заправлення кондиціонера краще довірити кваліфікованим фахівцям. Вони проведуть:

  • відкачування залишків старого фреону;
  • перевірку системи на герметичність;
  • заправлення нового фреону.

Ціни на заправку автомобільного кондиціонера у 2024 році

Вартість заправки в середньому становить 500 грн (входить новий балон фреону та заміна флуоресцентної олії). Окремо оплачується антибактеріальне чищення кондиціонера — близько 150 грн.

Точна ціна заправки кондиціонера залежить від марки автомобіля та сервісного центру.

Як вберегти кондиціонер

  • Не вмикайте пристрій на максимальну потужність при холодному двигуні.
  • Регулярно очищайте фільтр салону.
  • Не залишайте машину на довгий час під прямим сонячним промінням з увімкненим кондиціонером.

Раніше німецькі експерти з’ясували, скільки палива витрачає кондиціонер в авто. Також ми писали, як охолодити авто без кондиціонера.

ремонт
авто
лайфхаки
поради
автомобіль
кондиціонер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024