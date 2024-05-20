Скільки коштує догляд за кондиціонером в авто Україні: заміна фреону та інше

Кондиціонер в авто. Фото: minit-tune.com

Якість охолодження в автомобілі знижується, коли з часом випаровується спеціальна рідина фреон, яка використовується в кондиціонері. Нестача фреону призводить як до збільшення витрати палива, так й до серйозного пошкодження компресора пристрою.

Як часто слід заправляти кондиціонер, написав MMR.

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Кондиціонер рекомендують заправляти раз на 1-2 роки. Коли пристрій вже не охолоджує салон так, як раніше, — це головна ознака того, що йому не вистачає фреону.

Як міняють фреон

Заправлення кондиціонера краще довірити кваліфікованим фахівцям. Вони проведуть:

відкачування залишків старого фреону;

перевірку системи на герметичність;

заправлення нового фреону.

Ціни на заправку автомобільного кондиціонера у 2024 році

Вартість заправки в середньому становить 500 грн (входить новий балон фреону та заміна флуоресцентної олії). Окремо оплачується антибактеріальне чищення кондиціонера — близько 150 грн.

Точна ціна заправки кондиціонера залежить від марки автомобіля та сервісного центру.

Як вберегти кондиціонер

Не вмикайте пристрій на максимальну потужність при холодному двигуні.

Регулярно очищайте фільтр салону.

Не залишайте машину на довгий час під прямим сонячним промінням з увімкненим кондиціонером.

Раніше німецькі експерти з’ясували, скільки палива витрачає кондиціонер в авто. Також ми писали, як охолодити авто без кондиціонера.