Сколько стоит уход за кондиционером в Украине: замена фреона и прочее

Кондиционер в авто. Фото: minit-tune.com

Качество охлаждения в автомобиле снижается, когда со временем улетучивается специальная жидкость фреон, используемая в кондиционере. Недостаток фреона приводит как к увеличению расхода топлива, так и к серьезному повреждению компрессора устройства.

Как часто заправлять кондиционер, написал MMR.

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Кондиционер советуют заправлять раз в 1-2 года. Когда устройство уже не охлаждает салон так, как раньше, — это главный признак того, что ему не хватает фреона.

Как меняют фреон

Заправку кондиционера лучше доверить квалифицированным специалистам. Они проведут:

откачка остатков старого фреона;

проверку системы на герметичность;

заправку нового фреона.

Цены на заправку автомобильного кондиционера в 2024 году

Стоимость заправки в среднем составляет 500 грн (входит новый баллон фреона и замена флуоресцентного масла). Отдельно оплачивается антибактериальная чистка кондиционера — около 150 грн.

Точная цена заправки кондиционера зависит от марки автомобиля и сервисного центра.

Как уберечь кондиционер

Не включайте устройство на максимальную мощность при холодном двигателе.

Регулярно чистите фильтр салона.

Не оставляйте машину на долгое время под прямыми солнечными лучами с включенным кондиционером.

Ранее немецкие эксперты выяснили, сколько топлива тратит кондиционер в авто. Также мы писали, как охладить автомобиль без кондиционера.