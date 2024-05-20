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Как ухаживать за кондиционером в авто, когда менять фреон и сколько это стоит

20 мая 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Сколько стоит уход за кондиционером в Украине: замена фреона и прочее
Кондиционер в авто. Фото: minit-tune.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Качество охлаждения в автомобиле снижается, когда со временем улетучивается специальная жидкость фреон, используемая в кондиционере. Недостаток фреона приводит как к увеличению расхода топлива, так и к серьезному повреждению компрессора устройства.

Как часто заправлять кондиционер, написал MMR.

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Кондиционер советуют заправлять раз в 1-2 года. Когда устройство уже не охлаждает салон так, как раньше, — это главный признак того, что ему не хватает фреона.

Как меняют фреон

Заправку кондиционера лучше доверить квалифицированным специалистам. Они проведут:

  • откачка остатков старого фреона;
  • проверку системы на герметичность;
  • заправку нового фреона.

Цены на заправку автомобильного кондиционера в 2024 году

Стоимость заправки в среднем составляет 500 грн (входит новый баллон фреона и замена флуоресцентного масла). Отдельно оплачивается антибактериальная чистка кондиционера — около 150 грн.

Точная цена заправки кондиционера зависит от марки автомобиля и сервисного центра.

Как уберечь кондиционер

  • Не включайте устройство на максимальную мощность при холодном двигателе.
  • Регулярно чистите фильтр салона.
  • Не оставляйте машину на долгое время под прямыми солнечными лучами с включенным кондиционером.

Ранее немецкие эксперты выяснили, сколько топлива тратит кондиционер в авто. Также мы писали, как охладить автомобиль без кондиционера.

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