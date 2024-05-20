Сколько стоит уход за кондиционером в Украине: замена фреона и прочее

Как ухаживать за кондиционером в авто, когда менять фреон и сколько это стоит
Качество охлаждения в автомобиле снижается, когда со временем улетучивается специальная жидкость фреон, используемая в кондиционере. Недостаток фреона приводит как к увеличению расхода топлива, так и к серьезному повреждению компрессора устройства.
Как часто заправлять кондиционер, написал MMR.
Кондиционер советуют заправлять раз в 1-2 года. Когда устройство уже не охлаждает салон так, как раньше, — это главный признак того, что ему не хватает фреона.
Как меняют фреон
Заправку кондиционера лучше доверить квалифицированным специалистам. Они проведут:
- откачка остатков старого фреона;
- проверку системы на герметичность;
- заправку нового фреона.
Цены на заправку автомобильного кондиционера в 2024 году
Стоимость заправки в среднем составляет 500 грн (входит новый баллон фреона и замена флуоресцентного масла). Отдельно оплачивается антибактериальная чистка кондиционера — около 150 грн.
Точная цена заправки кондиционера зависит от марки автомобиля и сервисного центра.
Как уберечь кондиционер
- Не включайте устройство на максимальную мощность при холодном двигателе.
- Регулярно чистите фильтр салона.
- Не оставляйте машину на долгое время под прямыми солнечными лучами с включенным кондиционером.
Ранее немецкие эксперты выяснили, сколько топлива тратит кондиционер в авто. Также мы писали, как охладить автомобиль без кондиционера.
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