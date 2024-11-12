Автомобільний кондиціонер взимку — чому він необхідний

Чому зимою обов’язково потрібно вмикати кондиціонер в авто
Експерти зазначають, що автомобільний кондиціонер не любить тривалих зупинок, тому рекомендують запускати його взимку хоча б час від часу. У багатьох машинах відключення цього пристрою в осінньо-зимовий період майже відразу викликає характерний неприємний симптом.
Про це написав Auto Swiat.
Технічні проблеми
При кожному включенні кондиціонера холодоагент та олива рівномірно розподілялися по всій системі, що герметизує її. Кожен, хто всю зиму їздив з вимкненим кондиціонером, часто з подивом виявляв навесні, що він не працює. А у майстерні виявляється, що система порожня, дірява та потребує дорогого комплексного обслуговування.
Не вимикайте кондиціонер взимку
Існує думка, що увімкнений кондиціонер збільшує витрату палива. Це так, але у сучасних системах кондиціонування автомобіля опір компресора, коли нема потреби охолоджувати повітря, що надходить в машину, незначний: система працює, але не охолоджує. Тому вимикати кондиціонер не має економічного сенсу.
Щобільше, найчастіше їхати з вимкненим кондиціонером просто неможливо. Вимкніть пристрій, наприклад, у дощовий день, й незабаром вікна автомобіля покриються шаром конденсату. Після включення кондиціонера вікна знову стануть ясними. Це відповідь на питання: чи варто вимикати кондиціонер в осінньо-зимовий період?
Раніше німецькі експерти з’ясували, скільки палива витрачає кондиціонер в авто. Також ми писали, чому варто спочатку вимкнути кондиціонер, а вже потім заглушити двигун авто.
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