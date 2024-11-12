Автомобільний кондиціонер взимку — чому він необхідний

Кондиціонер в авто. Фото: heartautocare.com

Експерти зазначають, що автомобільний кондиціонер не любить тривалих зупинок, тому рекомендують запускати його взимку хоча б час від часу. У багатьох машинах відключення цього пристрою в осінньо-зимовий період майже відразу викликає характерний неприємний симптом.

Про це написав Auto Swiat.

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Технічні проблеми

При кожному включенні кондиціонера холодоагент та олива рівномірно розподілялися по всій системі, що герметизує її. Кожен, хто всю зиму їздив з вимкненим кондиціонером, часто з подивом виявляв навесні, що він не працює. А у майстерні виявляється, що система порожня, дірява та потребує дорогого комплексного обслуговування.

Не вимикайте кондиціонер взимку

Існує думка, що увімкнений кондиціонер збільшує витрату палива. Це так, але у сучасних системах кондиціонування автомобіля опір компресора, коли нема потреби охолоджувати повітря, що надходить в машину, незначний: система працює, але не охолоджує. Тому вимикати кондиціонер не має економічного сенсу.

Щобільше, найчастіше їхати з вимкненим кондиціонером просто неможливо. Вимкніть пристрій, наприклад, у дощовий день, й незабаром вікна автомобіля покриються шаром конденсату. Після включення кондиціонера вікна знову стануть ясними. Це відповідь на питання: чи варто вимикати кондиціонер в осінньо-зимовий період?

Раніше німецькі експерти з’ясували, скільки палива витрачає кондиціонер в авто. Також ми писали, чому варто спочатку вимкнути кондиціонер, а вже потім заглушити двигун авто.