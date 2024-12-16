Как быстро завести автомобиль на холоде — лайфхаки для зимы

Как запустить двигатель авто в сильный мороз — два лайфхака
После долгой стоянки автомобиля на холоде многие водители сталкиваются с проблемой запуска двигателя. Но не стоит отчаиваться — существует несколько простых советов, которые помогут легко завести автомобиль даже при низких температурах.
Об этом написал Avtopilot.
Заботьтесь об аккумуляторе
Если автомобиль будет стоять на морозе долгое время, лучше снять аккумулятор и занести его в теплое помещение.
Перепады температур отрицательно влияют на батарею и она может быстро разрядиться. Если убрать аккумулятор в тепло, а утром перед поездкой просто вернуть его обратно на место, двигатель легко заведется.
Используйте сцепление
Перед тем как повернуть ключ в замке зажигания, важно выжать педаль сцепления. Это поможет уменьшить нагрузку на стартер и двигатель, так как на морозе масло в двигателе и коробке передач становится гуще.
Когда двигатель запустится и поработает 15-20 секунд, можно плавно отпустить педаль сцепления.
Вооружившись этими простыми лайфхаками, водитель сможет значительно облегчить запуск двигателя в зимнюю стужу. Следите за техническим состоянием вашего автомобиля и всегда будьте готовы к неожиданностям в зимний период.
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