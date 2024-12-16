Как быстро завести автомобиль на холоде — лайфхаки для зимы

Заводится автомобиль. Фото: acebreakers.co.uk

После долгой стоянки автомобиля на холоде многие водители сталкиваются с проблемой запуска двигателя. Но не стоит отчаиваться — существует несколько простых советов, которые помогут легко завести автомобиль даже при низких температурах.

Об этом написал Avtopilot.

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Заботьтесь об аккумуляторе

Если автомобиль будет стоять на морозе долгое время, лучше снять аккумулятор и занести его в теплое помещение.

Перепады температур отрицательно влияют на батарею и она может быстро разрядиться. Если убрать аккумулятор в тепло, а утром перед поездкой просто вернуть его обратно на место, двигатель легко заведется.

Используйте сцепление

Перед тем как повернуть ключ в замке зажигания, важно выжать педаль сцепления. Это поможет уменьшить нагрузку на стартер и двигатель, так как на морозе масло в двигателе и коробке передач становится гуще.

Когда двигатель запустится и поработает 15-20 секунд, можно плавно отпустить педаль сцепления.

Вооружившись этими простыми лайфхаками, водитель сможет значительно облегчить запуск двигателя в зимнюю стужу. Следите за техническим состоянием вашего автомобиля и всегда будьте готовы к неожиданностям в зимний период.

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