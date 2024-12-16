Як швидко завести автомобіль на холоді — лайфхаки для зими

Як запустити двигун авто в сильний мороз — два лайфхаки
Після довгої стоянки автомобіля на холоді багато водіїв стикаються з проблемою запуску двигуна. Але не варто впадати у відчай — існує кілька простих порад, які допоможуть легко завести машину навіть за низьких температур.
Про це написав Avtopilot.
Дбайте про акумулятор
Якщо автомобіль буде стояти на морозі довгий час, найкраще зняти акумулятор та занести його в тепле приміщення.
Перепади температур негативно впливають на батарею, й вона може швидко розрядитися. Якщо забрати акумулятор в тепло, а вранці перед поїздкою просто повернути його назад на місце, двигун легко заведеться.
Використовуйте зчеплення
Перед тим, як повернути ключ у замку запалювання, важливо вичавити педаль зчеплення. Це допоможе зменшити навантаження на стартер та двигун, позаяк на морозі масло у двигуні та коробці передач стає густішим.
Коли двигун запуститься й попрацює 15-20 секунд, можна плавно відпустити педаль зчеплення.
Озброївшись цими простими лайфхаками, водій зможе значно полегшити запуск двигуна у зимову холоднечу. Стежте за технічним станом свого автомобіля та завжди будьте готові до несподіванок в зимовий період.
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