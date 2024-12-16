Як швидко завести автомобіль на холоді — лайфхаки для зими

Заводиться автомобіль. Фото: acebreakers.co.uk

Після довгої стоянки автомобіля на холоді багато водіїв стикаються з проблемою запуску двигуна. Але не варто впадати у відчай — існує кілька простих порад, які допоможуть легко завести машину навіть за низьких температур.

Про це написав Avtopilot.

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Дбайте про акумулятор

Якщо автомобіль буде стояти на морозі довгий час, найкраще зняти акумулятор та занести його в тепле приміщення.

Перепади температур негативно впливають на батарею, й вона може швидко розрядитися. Якщо забрати акумулятор в тепло, а вранці перед поїздкою просто повернути його назад на місце, двигун легко заведеться.

Використовуйте зчеплення

Перед тим, як повернути ключ у замку запалювання, важливо вичавити педаль зчеплення. Це допоможе зменшити навантаження на стартер та двигун, позаяк на морозі масло у двигуні та коробці передач стає густішим.

Коли двигун запуститься й попрацює 15-20 секунд, можна плавно відпустити педаль зчеплення.

Озброївшись цими простими лайфхаками, водій зможе значно полегшити запуск двигуна у зимову холоднечу. Стежте за технічним станом свого автомобіля та завжди будьте готові до несподіванок в зимовий період.

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