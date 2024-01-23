Авто класу А: чим вони небезпечні на слизькій дорозі

Маленькі авто на кшталт Smart зручно залишити навіть на невеликому вільному майданчику в місті, але на засніжені траси на них краще не виїжджати. Фото: theglobeandmail.com

Машини особливо малого класу А зручні для паркування у перевантаженому місті, але на зимовій трасі у них можуть виникнути великі проблеми. Адже чим коротший автомобіль, тим гірше він поводиться на слизькій дорозі.

Про це написав Ukr.Media.

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Малогабаритні сітікари, як правило не перевищують у довжину 3,8 м, у ширину — 1,6 м. Такі машини зручно залишити на невеликому вільному клаптику парковки, втім, на засніжену трасу на них краще не виїжджати.

Річ у тім, що чим коротша відстань між двома осями коліс автомобіля, тим гірше він поводиться на слизькій дорозі. Особливо небезпечні задньопривідні моделі. Адже при додаванні газу існує ризик, що корма авто почне смикатися, порушуючи керованість машини.

Приклад моделі Smart

Проблеми з керованістю в ожеледицю має мініатюрне авто Smart. Ця задньопривідна машина має відстань між передньою і задньою осями 1867 мм, а колію — 1283 мм.

Компактні розміри дозволяють авто маневрувати в тісних просторах міських забудов, але на великих швидкостях чекайте неприємних сюрпризів. Автомобіль вкрай складний в управлінні, через що на ньому в далеку дорогу краще не вирушати.

Загалом машини класу А проєктувалися не для зимних перегонів між містами, а для коротких поїздок з дому на роботу та назад тісними вулицями європейських міст. Тому саме в такому режимі їх й потрібно використовувати.

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