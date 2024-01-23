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Эксперты предупредили, на каких автомобилях опасно ездить зимой в Украине

23 января 2024 16:39
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Авто класса А: чем они опасны на скользкой дороге
Маленькие авто типа Smart удобно оставить даже на небольшой свободной площадке в городе, но на заснеженные трассы на них лучше не выезжать. Фото: theglobeandmail.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Машины особенно малого класса А удобны для парковки в перегруженном городе, но на зимней трассе у них могут возникнуть большие проблемы. Ведь чем короче автомобиль, тем хуже он ведет себя на скользкой дороге.

Об этом написал Ukr.Media.

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Недостатки маленьких авто

Малогабаритные ситикары, как правило, не превышают в длину 3,8 м, в ширину — 1,6 м. Такие машины удобно оставить на небольшом свободном клочке парковки, впрочем, на заснеженную трассу на них лучше не выезжать.

Дело в том, что чем более короткое расстояние между двумя осями колес автомобиля, тем хуже он ведет себя на скользкой дороге. Особенно опасны заднеприводные модели. Ведь при добавлении газа существует риск, что корма авто начнет дергаться, нарушая управляемость машины.

Пример модели Smart

Проблемы с управляемостью в гололед имеет миниатюрное авто Smart. Эта заднеприводная машина имеет расстояние между передней и задней осями 1867 мм, а колею – 1283 мм.

Компактные размеры позволяют авто маневрировать в тесных просторах городских застроек, но на больших скоростях ждите неприятных сюрпризов. Автомобиль крайне сложен в управлении, из-за чего на нем в дальний путь лучше не отправляться.

Вообще машины класса А проектировались не для зимних гонок между городами, а для коротких поездок из дома на работу и обратно по тесным улицам европейских городов. Поэтому именно в таком режиме их нужно использовать.

Ранее мы писали, чем грозит автомобилю длительный простой зимой. Также сообщалось, что нельзя делать водителям во время вьюги.

авто
зима
советы
автомобиль
опасность

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