Загадочные линии на заднем стекле автомобиля — для чего они

Загадочные линии. Фото: tuningblog.eu

Автомобили часто содержат множество дизайнерских решений, которые могут показаться обычным эстетическим дополнением. Однако среди различных деталей есть элементы, выполняющие важные функции, например линии на заднем стекле.

Зачем они, написал Slash Gear.

Читайте также:

Обзор сзади

Линии на заднем стекле — не просто декоративные полосы. На самом деле это провода, отвечающие за обогрев стекла. Когда на улице холодно или туманно, провода нагреваются, что помогает удалить лед и конденсат с поверхности стекла.

Включив систему размораживания на приборной панели, водитель активирует электрический импульс, который заставляет провода нагреваться. Это простой, но эффективный способ поддерживать чистоту заднего стекла во время плохих погодных условий.

Обогрев лобового стекла

В некоторых новых автомобилях также могут применяться провода обогрева на лобовом стекле, хотя они значительно тоньше и почти незаметны.

Хотя основная функция размораживания лобового стекла заключается в вентиляционных отверстиях, выбрасывающих теплый воздух, одновременно нагревая стекло изнутри.

Итак, несмотря на то, что линии на заднем стекле могут казаться эстетическим элементом, их роль в безопасности водителя и пассажиров неоспорима. Благодаря этим невидимым, но критически важным технологиям, водители могут наслаждаться ясным видом сзади даже в самых плохих погодных условиях, повышая безопасность на дороге.

Ранее мы писали, как вернуть 100% прозрачность лобовому стеклу авто. Также эксперты рассказали, как нужно и как не следует удалять лед с лобового стекла автомобиля.