Как правильно чистить лобовое стекло автомобиля, чтобы оно было на 100% прозрачное

Правильный уход за стеклом. Фото: jimscleaning.com.au

Некоторые загрязнения лобового стекла появляются сразу после автомойки и не устраняются даже стеклоочистителями с омывателем. Что это за грязь, откуда она берется и как от нее избавиться.

Об этом написал РБК-Украина.

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Периодически на лобовом стекле скапливаются загрязнения, убрать которые дворниками и мокрой тряпкой не удается.

Продукты цветения растений. Мелкие точки незаметны при обычных условиях, но при прямом солнце, встречных фарах в темный период суток или во время дождя и тумана они прекрасно проявляются и перекрывают водителю обзор дороги.

Мелкие точки незаметны при обычных условиях, но при прямом солнце, встречных фарах в темный период суток или во время дождя и тумана они прекрасно проявляются и перекрывают водителю обзор дороги. Мелкие насекомые. Они разбиваются о стекло на ходу и в жару крепко приклеиваются к нему.

Они разбиваются о стекло на ходу и в жару крепко приклеиваются к нему. Жирный налет. Он накапливается от масляных испарений из-под капота или оседает из атмосферы.

Он накапливается от масляных испарений из-под капота или оседает из атмосферы. Мелкие царапины. При встречном свете дают схожий с устаревшими загрязнениями эффект. Большинство из них можно убрать полировкой.

Как почистить лобовое стекло

Понадобятся: моющее средство, губка или мягкая ткань для мытья стекла, сухая салфетка из микрофибры.

Шаг №1. Используйте средство для очистки стекла, не обязательно специальный автомобильный препарат, подойдет мощный бытовой. Быстро и эффективно очищают современные средства на основе нанотехнологий.

Используйте средство для очистки стекла, не обязательно специальный автомобильный препарат, подойдет мощный бытовой. Быстро и эффективно очищают современные средства на основе нанотехнологий. Шаг №2. Очищайте стекло не только снаружи, но и внутри машины. Ведь грязное стекло сильнее запотевает. Панель авто лучше заслонять от попадания очистителя.

Очищайте стекло не только снаружи, но и внутри машины. Ведь грязное стекло сильнее запотевает. Панель авто лучше заслонять от попадания очистителя. Шаг №3. Вытирайте стекло после очищения до идеального состояния. Поверхность должна быть вытерта салфеткой так, чтобы разводы не были видны ни под каким углом, иначе стекло не будет абсолютно прозрачным.

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