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Як повернути 100% прозорість лобовому склу авто — три важливих кроки

18 червня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як правильно чистити лобове скло автомобіля, щоб воно було на 100% прозоре
Правильний догляд за склом. Фото: jimscleaning.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Деякі забруднення лобового скла з'являються одразу ж після автомийки й не усуваються навіть склоочисниками з омивачем. Що це за бруд, звідки він береться та як його позбутися.

Про це написав РБК-Україна.

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Періодично на лобовому склі накопичуються забруднення, прибрати які двірниками та мокрою ганчіркою не вдається.

  • Продукти цвітіння рослин. Дрібні точки непомітні за звичайних умов, але за прямого сонця, зустрічних фар у темний період доби або під час дощу та туману вони чудово проявляються та затуляють водію огляд дороги.
  • Дрібні комахи. Вони розбиваються об скло на ходу та у спеку міцно приклеюються до нього.
  • Жирний наліт. Він накопичується від масних випарів з-під капота або осідає з атмосфери.
  • Дрібні подряпини. При зустрічному світлі дають схожий з застарілими забрудненнями ефект. Більшість з них можна прибрати поліруванням.

Як почистити лобове скло

Знадобляться: мийний засіб, губка або м’яка тканина для миття скла, суха серветка з мікрофібри.

  • Крок №1. Використовуйте засіб для очищення скла, не обов’язково спеціальний автомобільний препарат, згодиться й потужний побутовий. Швидко та ефективно очищують поверхню сучасні засоби на основі нанотехнологій.
  • Крок №2. Очищуйте скло не лише ззовні, а й зсередини машини. Адже брудне скло сильніше запотіває. Панель авто краще затуляти від потрапляння очищувача.
  • Крок №3. Витирайте скло після очищення до ідеального стану. Поверхня має бути витерта серветкою так, щоб розводів не було видно ні під яким кутом, інакше скло не буде абсолютно прозорим.

Раніше ми писали, як самостійно відремонтувати тріснуте лобове скло. Також розповідали, чому не працює склопідіймач в авто та як повернути скло на місце.

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