Як правильно чистити лобове скло автомобіля, щоб воно було на 100% прозоре

Правильний догляд за склом. Фото: jimscleaning.com.au

Деякі забруднення лобового скла з'являються одразу ж після автомийки й не усуваються навіть склоочисниками з омивачем. Що це за бруд, звідки він береться та як його позбутися.

Про це написав РБК-Україна.

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Періодично на лобовому склі накопичуються забруднення, прибрати які двірниками та мокрою ганчіркою не вдається.

Продукти цвітіння рослин. Дрібні точки непомітні за звичайних умов, але за прямого сонця, зустрічних фар у темний період доби або під час дощу та туману вони чудово проявляються та затуляють водію огляд дороги.

Дрібні точки непомітні за звичайних умов, але за прямого сонця, зустрічних фар у темний період доби або під час дощу та туману вони чудово проявляються та затуляють водію огляд дороги. Дрібні комахи. Вони розбиваються об скло на ходу та у спеку міцно приклеюються до нього.

Вони розбиваються об скло на ходу та у спеку міцно приклеюються до нього. Жирний наліт. Він накопичується від масних випарів з-під капота або осідає з атмосфери.

Він накопичується від масних випарів з-під капота або осідає з атмосфери. Дрібні подряпини. При зустрічному світлі дають схожий з застарілими забрудненнями ефект. Більшість з них можна прибрати поліруванням.

Як почистити лобове скло

Знадобляться: мийний засіб, губка або м’яка тканина для миття скла, суха серветка з мікрофібри.

Крок №1. Використовуйте засіб для очищення скла, не обов’язково спеціальний автомобільний препарат, згодиться й потужний побутовий. Швидко та ефективно очищують поверхню сучасні засоби на основі нанотехнологій.

Використовуйте засіб для очищення скла, не обов’язково спеціальний автомобільний препарат, згодиться й потужний побутовий. Швидко та ефективно очищують поверхню сучасні засоби на основі нанотехнологій. Крок №2. Очищуйте скло не лише ззовні, а й зсередини машини. Адже брудне скло сильніше запотіває. Панель авто краще затуляти від потрапляння очищувача.

Очищуйте скло не лише ззовні, а й зсередини машини. Адже брудне скло сильніше запотіває. Панель авто краще затуляти від потрапляння очищувача. Крок №3. Витирайте скло після очищення до ідеального стану. Поверхня має бути витерта серветкою так, щоб розводів не було видно ні під яким кутом, інакше скло не буде абсолютно прозорим.

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