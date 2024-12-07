Быстрый прогрев салона авто зимой — реальный эксперимент

Печка в авто. Фото: freepik

Когда на улице мороз, одна из самых первых задач для водителя — сделать салон автомобиля теплым. Некоторые включают обогреватель сразу после запуска холодного двигателя, а другие ждут, пока мотор прогреется.

Эксперимент провел UAMotors.

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Как работает обогреватель

В основе работы автомобильного обогревателя лежит простой принцип. Охлаждающая жидкость двигателя нагревается и передает тепло в печку, откуда вентилятор распределяет теплый воздух по салону.

Как правильно включать печь

Исследования показали, если включать обогреватель сразу, салон прогревается дольше. Например, до комфортных 18°C нужно около 14 минут. Впрочем, если подождать 3-4 минуты после запуска двигателя, он заработает эффективнее, и теплый воздух поступит в салон в среднем за 12 минут.

Интересный лайфхак: если переключить печь на режим рециркуляции, можно достичь комфортной температуры вообще всего за 8 минут.

Итак, несколько минут ожидания после запуска двигателя позволяют побыстрее сделать салон автомобиля теплым.

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