Быстрый прогрев салона авто зимой — реальный эксперимент

Как быстро прогреть салон авто зимой после запуска двигателя
Когда на улице мороз, одна из самых первых задач для водителя — сделать салон автомобиля теплым. Некоторые включают обогреватель сразу после запуска холодного двигателя, а другие ждут, пока мотор прогреется.
Эксперимент провел UAMotors.
Как работает обогреватель
В основе работы автомобильного обогревателя лежит простой принцип. Охлаждающая жидкость двигателя нагревается и передает тепло в печку, откуда вентилятор распределяет теплый воздух по салону.
Как правильно включать печь
Исследования показали, если включать обогреватель сразу, салон прогревается дольше. Например, до комфортных 18°C нужно около 14 минут. Впрочем, если подождать 3-4 минуты после запуска двигателя, он заработает эффективнее, и теплый воздух поступит в салон в среднем за 12 минут.
Интересный лайфхак: если переключить печь на режим рециркуляции, можно достичь комфортной температуры вообще всего за 8 минут.
Итак, несколько минут ожидания после запуска двигателя позволяют побыстрее сделать салон автомобиля теплым.
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