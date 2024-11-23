Зимний штраф для водителя — почему нельзя управлять в верхней одежде

Водитель в верхней одежде. Фото: freepik.com

Автомобилисты часто не снимают верхнюю одежду в зимний период во время вождения, что потенциально опасно. В некоторых странах такое поведение может стать причиной серьезных штрафов.

Об этом сообщила "Твоя машина".

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Каждый восьмой британский водитель признался, что не снимал пальто или куртку во время вождения. Такое поведение небезопасно, ведь ограничивает движения и отвлекает внимание от дороги. В случае экстренной ситуации водитель может не успеть адекватно отреагировать.

Также водители часто после того, как печь в авто сделает свое дело, начинают во время движения снимать верхнюю одежду, что также потенциально может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Именно поэтому полицейские в Великобритании останавливают водителей в верхней одежде, налагая штраф в размере 100 фунтов стерлингов за неосторожное вождение (примерно 5 200 гривен). Безопасность на дороге должна являться приоритетом для всех водителей, поэтому важно не допускать подобных рисков.

Верхняя одежда в Украине

В Украине за верхнюю одежду водителей не оштрафуют. Однако снятие пальто или куртки во время движения, скорее всего, потребует отстегнуть ремень безопасности, что может быть связано с нарушением других требований ПДД.

Если это создаст аварийную ситуацию, когда другие автомобилисты будут вынуждены резко изменить скорость или траекторию движения, водителя могут оштрафовать сразу на 1 445 грн или даже лишить прав на срок до года.

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